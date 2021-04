Aparecida de Goiânia amplia vacinação para idosos acima de 61 anos

A vacinação contra a Covid-19 será retomada em Aparecida de Goiânia, a partir das 13h desta sexta-feira (16/4). A prefeitura do município inicia, assim, a imunização de idosos acima de 61 anos.

A vacinação acontecerá nos drives-thru da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela e do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança até às 19h. Além disso, no sábado (17/4), os idosos serão vacinados das 8h às 17h. Para receber o imunizante nesses postos não é necessário agendar. Assim, basta ir ao local com documento de identidade, comprovante de endereço de Aparecida e CPF ou cartão SUS.

Em Aparecida de Goiânia há também a possibilidade de vacinação de idosos acima de 61 anos em Unidades Básicas de Saúde (UBS´s). Assim, haverá vacinas nas UBS’s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim. Porém, nestes locais é necessário agendar a imunização pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O link para acesso à ferramenta está disponível no site da Prefeitura. As vagas serão ofertadas na plataforma ainda nesta sexta-feira. Feito isso, no dia e horário marcado para a vacinação, o idoso precisa levar documento de identidade, CPF ou cartão SUS e o cartão de vacinação.

A ampliação da faixa etária de vacinação contra a Covid-19 da primeira dose foi possibilitada com a chegada de 9 mil doses de Astrazeneca. Elas foram enviadas pelo Ministério da Saúde e chegaram na cidade na manhã desta sexta. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade recebeu ainda 8,8 mil doses para aplicação do reforço do imunizante.

Do total de doses recebidas para primeira aplicação, 30% serão destinadas para os profissionais de saúde e 5% para imunização das forças de segurança. Dessa maneira, nestes casos, a aplicação ocorrerá in loco, nos locais de trabalho dos profissionais e não nos postos de vacinação fixos.

Campanha de vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia

As doses para primeira dose da vacinação haviam se esgotado em Aparecida de Goiânia no início desta semana. “Já aplicamos mais de 60 mil doses em nossos grupos prioritários. Nos dias 9 e 10 de abril imunizamos mais de 2 mil idosos nos drives, que estão com estrutura preparada para atender a população enquanto tivermos doses disponíveis. Sempre dependemos do quantitativo disponibilizado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde para avançar com a Campanha”, destacou a coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro.

Aparecida de Goiânia também recebeu 8,8 mil doses para a vacinação da segunda dose do imunizante AstraZeneca/Fiocruz. Assim, a imunização com a dose 2 segue disponível no drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda à sexta-feira, das 8h às 19h. Ademais, seguem nas UBS’s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Em ambos os casos, sem necessidade de agendamento. Dessa forma, para receber a vacina, é necessário levar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação.