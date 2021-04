Confira os novos horários das feiras especiais em Goiânia

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), falou na manhã desta sexta-feira (16/4) sobre os novos horários de funcionamento das feiras especiais na capital. De acordo com o novo decreto municipal, somente atividades consideradas essenciais poderão funcionar durante o fim de semana.

A proposta de mudança nos horários foi acatada após pedidos de trabalhadores que exercem atividades no fim de semana. Desta forma, as feiras realizadas aos sábados e domingos funcionarão em novos dias e horários durante a vigência do decreto.

Novos horários das feiras especiais em Goiânia

De acordo com a prefeitura, a Feira do Setor Universitário poderá funcionar às terças-feiras, das 16h às 22h. A Feira do Sol será realizada às quintas-feiras, também no horário de 16h às 22h. Já os comerciantes das feiras das Rosas, das Nuvens, da Lua e Hippie podem se organizar para funcionar às sextas-feiras. Confira os horários:

Feira das Rosas – 16h às 22h

– 16h às 22h Feira das Nuvens – 16h às 22h

– 16h às 22h Feira da Lua – Montagem a partir das 17h – Funcionamento das 18h às 23h

– Montagem a partir das 17h – Funcionamento das 18h às 23h Feira Hippie – Montagem a partir da 00h de sexta – Funcionamento a partir das 6h às 20h

Já em relação a Região da 44, o prefeito Rogério Cruz afirmou que não houve alteração no funcionamento, apesar de sugestões apontadas pelos comerciantes.

Protocolos para funcionamento

De acordo com o atual decreto de Goiânia, as feiras podem funcionar, mas devem garantir o distanciamento de dois metros entre as barracas, com largura de três metros nos corredores. Além disso, também devem manter a distância mínima de 1,5 metros entre trabalhadores e usuários.

O funcionamento máximo deve ser de 50% do total de barracas da feira por dia de atividade. O documento ainda aponta a intensificação na limpeza de superfícies dos ambientes com álcool 70%.

O novo decreto entrou em vigor na última quarta-feira (14/4) e segue valendo até o dia 27 de abril.