Decreto em Pirenópolis proíbe entrada de turistas no final de semana

A prefeitura de Pirenópolis, uma das cidades turísticas mais visitadas de Goiás, divulgou novo decreto, nesta quinta-feira (15/4), que proíbe a entrada de turistas em hotéis, pousadas e casas de temporada neste final de semana. Além disso, veta a venda de bebidas alcoólicas aos sábados e domingos. A medida, segundo o documento, tem o objetivo de diminuir o contágio da Covid-19 no município.

O decreto em Pirenópolis segue as medidas do decreto estadual, divulgado na última terça-feira (13/4). A principal diferença é que o da cidade histórica vale por sete dias. Já o do Estado segue valendo por 14 dias.

Entenda o decreto em Pirenópolis

Segundo o documento publicado pela prefeitura de Pirenópolis, ficam proibidas, no período de sábado a domingo, as atividades não essenciais, “inclusive as de hospedagem, como hotéis, pousadas e casas de temporada, exceto para o acolhimento de profissionais que desempenhem atividades essenciais no Município”. Porém, aqueles que já se encontram hospedados poderão permanecer até o dia 18 de abril.

Ainda de acordo com o decreto da prefeitura de Pirenópolis, fica proibida a venda de bebidas alcoólicas durante o período de sábado a domingo. Além disso, só poderão ingressar na cidade, no sábado e domingo, os moradores devidamente identificados. Eles terão que apresentar um comprovante de endereço ou o adesivo disponibilizado pela administração municipal.

Também ficou estabelecido que as atividades econômicas não essenciais poderão funcionar entre 10h e 16h, durante a semana. Os bares e restaurantes só podem funcionar das 9h às 15h ou das 16h às 22h.

O decreto em Pirenópolis também estabelece que “todas as medidas dispostas no Decreto Municipal nº 3.651/2021, que não conflitarem com o ato estadual, permanecem vigentes”.