Goiás recebe 187.750 doses de imunizantes e amplia vacinação contra Covid-19

O Governo de Goiás recebeu, na madrugada desta sexta-feira (16/4), mais 187.750 imunizantes e, desta forma, poderá ampliar a vacinação contra a Covid-19. “Acreditamos que alguns municípios chegarão a 62 anos, outros a 63. A média é essa. Temos a confirmação agora da chegada do IFA [Ingrediente Farmacêutico Ativo] ao Butantan e que não faltará IFA à Fiocruz”, afirmou o governador Ronaldo Caiado.

Da remessa, a 13ª encaminhada pelo Ministério da Saúde (MS) ao Estado, 114.955 serão destinadas para aplicação da primeira dose. O restante, 72.795, vão para a segunda. Das vacinas destinadas à primeira dose, 30% serão para imunização de trabalhadores da saúde, 5% para forças de segurança pública e o restante para idosos. O cronograma de vacinação segue de acordo com cada município.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado (DEM), a previsão é de vacinar pessoas com mais de 60 anos até o fim de abril. “Seguimos com o prognóstico de que, até o fim do mês de abril, poderemos adiantar até as pessoas com 60 anos de idade”, projetou Caiado, sobre as faixas etárias a serem imunizadas.

Novos grupos

Ronaldo Caiado salientou ainda que as doses recém-chegadas vão acelerar a meta de proteger todos os idosos e, de forma gradativa, avançar para outros grupos prioritários e idades. “A partir daí, uma nova regra será colocar todos os pacientes com maiores comorbidades, os submetidos a tratamentos oncológicos e diálises, pessoas com síndrome de down e autismo”, detalhou. “São pontos que vamos inserir após os 60 anos. Vamos atender em seguida as faixas cronológicas”, frisou.

Balanço da vacinação contra Covid-19

Até o momento, 668.534 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo boletim da SES-GO divulgado na última quinta-feira (14/4). Com o novo reforço, Goiás atinge a marca de 1.557.880 imunizantes recebidos pelo MS desde o início do Plano Nacional de Imunização (PNI), sendo 1.186.680 da CoronaVac e 371.200 da AstraZeneca.

No entanto, mais de 44 mil pessoas que já tomaram a primeira dose ainda não retornaram aos postos de vacinação de Goiás para o complemento da imunização. “Tomar a segunda dose é garantir a produção dos anticorpos. Não tomar é desperdiçar a vacina. Não cometam essa irresponsabilidade de não querer fazer o tratamento completo”, pediu Ronaldo Caiado.

Atualização dos dados

Tanto o governador como o secretário de Saúde ressaltaram, além da importância da imunização com as duas doses, o respeito às medidas de combate contra a Covid-19 e solicitaram aos prefeitos a atualização dos dados sobre a vacinação. “Aqui não existe só a responsabilidade acerca da vacinação, mas também da identificação das pessoas para que o Ministério da Saúde repasse as doses necessárias e não tenha no cadastro como se Goiás tivesse vacina em estoque”, reforçou Caiado.

“Somos gratos porque, nos últimos dias, vários municípios fizeram uma força-tarefa de forma a estar mais próximos da realidade, mas esse registro é fundamental para que possamos ter um planejamento mais assertivo”, complementou Ismael Alexandrino, Secretário Estadual de Saúde.

O Governo de Goiás orienta as Secretarias Municipais da Saúde, conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que registrem de forma obrigatória as atualizações sobre vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

O preenchimento de dados por parte dos municípios é essencial para evitar distorções sobre o andamento da vacinação no Estado, bem como para garantir o envio de novas remessas de vacinas.