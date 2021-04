Menor é apreendido após dar 18 facadas em motorista de app, em Luziânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo Especial de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Gepatri), apreendeu, nesta sexta-feira (16/4), um menor suspeito de dar 18 facadas em motorista de app, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o menor, de 17 anos, teria praticado o crime alegando que estava “cansado de andar a pé”, por isso, queria um carro. Ele também teria relatado que “queria fazer dinheiro”.

Após o crime, o motorista de app foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, transferido para Goiânia para recuperação dos ferimentos.

Como aconteceu o crime que menor foi apreendido após dar 18 facadas em motorista de app, em Luziânia

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu setembro do ano passado, quando o menor, de 17 anos, pediu um carro por aplicativo. Após embarcar e chegar próximo a uma região de chácaras, ele anunciou o assalto.

O motorista por app reagiu e acabou sendo atingido com uma facada no pescoço. Eles então entraram em luta corporal e o menor desferiu outros 17 golpes contra a vítima, que ainda conseguiu fugir do local e pedir socorro. Ele foi levado para uma UPA e, posteriormente, para um hospital em Goiânia, onde se recuperou.

Meses após o crime, o Gepatri de Luziânia conseguiu identificar o suspeito e concluiu a investigação do caso. Diante disso, a equipe de policiais civis, por meio do Delegado de Polícia responsável, solicitou ao Poder Judiciário que determinasse a internação do menor. A medida foi judicialmente autorizada e cumprida nesta sexta-feira (16/4). Ele ficará no Centro Socioeducativo aguardando julgamento.

De acordo com a Polícia Civil, familiares do menor disseram que ele relatou que cometeu o crime porque queria “fazer dinheiro e ficar rico”, e também disse que “queria o automóvel para ele, pois estava cansado de andar a pé”.