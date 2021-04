Prefeitura de Goiânia altera dias de feiras especiais

A Prefeitura de Goiânia alterou os dias da feiras especiais, que normalmente ocorrem aos finais de semana. A mudança, segundo a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), atendeu a reivindicação dos feirantes. Assim, de acordo com portaria do Município, durante os 14 dias do decreto que suspende as atividades não essenciais aos sábados e domingos, estas feiras especiais funcionarão em dias diferentes (veja as datas abaixo), durante a semana.

Segundo o secretário interino da Sedec, Rafael Meirelles, a medida foi resultado de conversas com os trabalhadores, desde a divulgação do novo decreto com medidas restritivas e sanitárias para conter a pandemia do coronavírus. “O prefeito Rogério Cruz determinou que todos fossem ouvidos, e as propostas colhidas. Assim, estudamos a possibilidade de alteração nos dias de funcionamento das feiras especiais em Goiânia”, afirma Meirelles.

Rafael explica que uma das preocupações da prefeitura de Goiânia era em relação ao trânsito na Assis Chateaubriand, no Setor Oeste, às sextas-feiras, novo dia estabelecido para a realização da Feira da Lua. Dessa maneira, a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) foi consultada antes da decisão e tomara algumas medidas para amenizar o impacto no trânsito da região.

De acordo com o titular da SMM, Horácio Mello, a avenida não será fechada. Segundo ele, agentes de trânsito vão orientar os motoristas que circulam pelo local. Além disso, garantiu que haverá divulgação das informações por meio das redes sociais. Ademais, há parceiras com os aplicativos de trânsito, como Waze e Google Maps, que informarão sobre os desvios estudados pela Engenharia de tráfego da capital.

“Esse é um fechamento que já ocorre (ainda que em outro dia da semana), portanto a comunicação à sociedade será suficiente para mitigar os transtornos para o trânsito e garantir o funcionamento da Feira da Lua”, afirmou Horácio.

Regras de funcionamento das feiras na capital

O decreto municipal para controle da Covid-19, que começou a valer na última quarta-feira (14/4), já estabelecia que feiras livres e especiais poderiam funcionar de segunda a sexta-feira. Porém, faltava definir as novas datas.

Nas feiras está vedado o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores. Os feirantes também têm que manter o distanciamento de 2 m entre as bancas/barracas. Os corredores de circulação devem ter, no mínimo, 3 m de largura. Também é obrigatório o distanciamento mínimo de 1,5 m entre trabalhadores e consumidores.

Além disso, 50% do total de bancas/barracas serão montadas por dia de atividade, mediante sistema de revezamento semanal. Assim, em uma semana será realizada a montagem e funcionamento de bancas/barracas de número ímpar e, na outra semana, de número par, a iniciar pelas de número ímpar.

Veja como ficarão os dias e horários das feiras especiais em Goiânia

– Terça-feira

Feira do Setor Universitário: 16h às 22h

– Sexta-feira

Feira das Rosas: 16h às 22h | Feira das Nuvens: 16h às 22h | Feira da Lua: Montagem a partir das 17h – Funcionamento das 18h às 23h | Feira Hippie: Montagem a partir da 0h de sexta – Funcionamento das 6h às 20h de sexta

– Quinta-feira

Feira do Sol: 16h às 22h