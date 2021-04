Santa Cruz de Goiás completa mais de uma semana sem novos casos de Covid-19

Na manhã desta sexta-feira (16/4), a cidade de Santa Cruz de Goiás, no sudoeste do estado, completou mais de uma semana sem registrar novos casos de Covid-19. O município segue um decreto de enfrentamento a Covid-19 que determina o fechamento do comércio não essencial e toque de recolher a partir das 20h30.

De acordo com a Secretaria da Saúde, o último caso da doença na cidade de Santa Cruz foi registrado no dia 8 de abril, sendo oito dias sem o registro de novos contaminados. A cidade tem 3 mil habitantes e registrou 121 casos de Covid-19 e seis mortes pela doença desde o início da pandemia.

Segundo a secretária de saúde do município, Juliana Kelly Souza, a população tem colaborado com as regras. “É uma cidade muito pequena. Tivemos perdas e todos se conhecem aqui. A população ficou abalada e tem colaborado para evitar a contaminação e disseminação”, afirma.

Após mais de uma semana sem novos casos de Covid-19, Santa Cruz de Goiás deve flexibilizar o comércio

Ainda segundo a secretária, a cidade deve discutir nos próximos dias a criação de um novo decreto com maior flexibilização do comércio, seguindo protocolos sanitários para que os números continuem baixos.

Até esta sexta-feira (16/4) 622 idosos foram vacinados com a 1ª dose da vacina contra Covid-19 e 97 já receberam a 2ª dose. Além disso, o município informou que desde o início da pandemia realiza testagem e acompanhamento de moradores com a doença.

De acordo com o Portal da Prefeitura de Santa Cruz de Goiás, a cidade registra 114 recuperados da Covid-19.

Covid-19 em Goiás

De acordo com dados do painel Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), atualizados nesta sexta-feira (16/4) às 13h39, o Estado de Goiás tem 521.974 casos confirmados de Covid-19. Deste número, 278.802 são pessoas do sexo feminino e 243.172 do sexo masculino.

Segundo o painel, o estado registra um número de 496.756 recuperados da doença, 430.172 casos suspeitos e 13.481 óbitos. Já o número de pessoas vacinadas são 706.409 com a 1ª dose e 215.323 com a 2ª.