Vacinação em Goiânia: idosos acima de 62 anos recebem 1ª dose

Após alguns dias sem aplicação da primeira dose, a Prefeitura de Goiânia amplia a vacinação contra a Covid-19 neste sábado (17/4). Assim, às 8h, irá vacinar um novo grupo de idosos, a partir de 62 anos. Também acontecerá a aplicação de segunda dose em pessoas a partir de 68 anos. Além disso, o reforço da Astrazeneca em profissionais da Saúde. Dessa maneira, o cronograma obedece diferentes estratégias para cada grupo e acontece em 10 postos de vacinação.

Neste sábado, a vacinação em Goiânia será para idosos com iniciais de A a I. Dessa forma, a estratificação vale tanto para primeira dose em idosos a partir de 62 anos, quanto para o reforço em idosos a partir de 68 anos. Assim, para eles, o atendimento será feito em sete escolas municipais (para pedestres) e dois pontos de drive-thru, sem necessidade de agendamento. O idoso deve levar comprovante de endereço e documento pessoal. Além disso, o comprovante da primeira dose para quem for tomar o reforço.

Já os profissionais da Saúde que forem tomar a segunda dose da Astrazeneca, considerando o prazo indicado de 9 semanas a 12 semanas desde a primeira etapa, devem fazer agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Dessa maneira, o atendimento deste grupo é exclusivo na modalidade pedestre do Shopping Cerrado. Também é necessário apresentar comprovante de endereço e documento pessoal, além do comprovante da primeira dose para quem for tomar o reforço.

A vacinação em Goiânia

Goiânia recebeu, na tarde desta sexta-feira (16/4), 16 mil vacinas Coronavac e de 18.250 doses da AstraZeneca, todas estas destinadas à primeira dose da vacinação. Já para o reforço, foram destinadas 43,6 mil doses do imunizante do Instituto Butantan.

“A estratificação por ordem alfabética se dá para agilizar o atendimento da população, uma vez que a remessa de vacinas chegou no início da tarde. Assim, organizamos o atendimento dos idosos, ampliando a faixa etária tanto da primeira dose quanto reforço, dividindo-os em grupos atendidos em nove regiões, evitando tumulto e aglomerações”, explicou o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, .

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) reforça que os idosos com 68 anos ou mais, que receberam a vacina Coronavac, devem receber a segunda dose para garantir a imunização. O prazo indicado pelo o Ministério da Saúde de aplicação entre as duas vacinas é de 21 dias a 28 dias.

Vacinação contra Covid-19 em Goiânia | Idosos e profissionais de saúde

Drive-thru

– Shopping Passeio das Águas | Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras

– Área I – PUC Goiás | Endereço: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

Vacinação para pedestres | Goiânia

– Escola Municipal Francisco Matias | Endereço: R. Carlos Gomes – Parque Anhanguera

– Escola Municipal Lions Clube Bandeirante | Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá

– Escola Municipal Coronel José Viana | Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais

– Escola Municipal Santa Helena | Endereço: Av. Curitiba, 400 – Vila Paraíso

– Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais | Endereço: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo

– Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros | Endereço: Rua Caiapônia, 240 – Jardim Guanabara I

– Escola Rotary Goiânia Oeste | Endereço: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América

– Shopping Cerrado (apenas para profissionais da saúde – por agendamento) | Endereço: Av. Anhanguera, 10790 – Aeroviário