Aparecida de Goiânia continua vacinação contra Covid-19 de idosos acima de 61 anos

A Prefeitura de Aparecida Goiânia continua, neste sábado (17/4), a vacinação contra Covid-19 para idosos acima de 61 anos. A ação começou na tarde desta sexta-feira (16/4). A imunização é feita em dois pontos drive-thrus.

O horário de atendimento dos idosos nos drives da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela, no Residencial Solar Central Park, e do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança será das 8h às 17h. Para receber o imunizante, o idoso deve apresentar um documento oficial com foto, comprovante de endereço de Aparecida e Cartão SUS ou CPF.

Quem optar por receber a vacina nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim precisa agendar a imunização pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O link para acesso à ferramenta está disponível no site da Prefeitura. Feito isso, no dia e horário marcado para a vacinação, o idoso só precisa levar a documentação necessária.

Vacinação contra Covid-19

De acordo com a prefeitura, a faixa etária foi ampliada após a cidade receber uma nova remessa de vacinas do Ministério da Saúde. No total, o 9 mil doses do imunizante Astrazeneca/Fiocruz foram enviados ao município. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu ainda 8,8 mil doses para aplicação do reforço da vacina.

Do total de doses recebidas para primeira aplicação, 30% serão destinadas para os profissionais de saúde e 5% para imunização das forças de segurança. Nesses casos, a aplicação ocorrerá in loco, nos locais de trabalho dos profissionais e não nos postos de vacinação fixos.

“Já aplicamos mais de 60 mil doses em nossos grupos prioritários nestes 3 meses de campanha. Nesta sexta-feira, 16, devemos imunizar 1,5 mil pessoas nos dois drives. E aguardamos os idosos no sábado para tomarem a primeira dose da vacina contra a Covid-19, que é hoje a melhor prevenção contra a doença, juntamente com as medidas sanitárias. Nossa estrutura está preparada para atender a população enquanto tivermos doses disponíveis. Aparecida está pronta e determinada a imunizar o máximo possível de pessoas”, destaca a coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro.