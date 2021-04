Jovem morre em acidente entre carro e ônibus na BR-452, em Itumbiara

Um jovem, de 25 anos, morreu na manhã deste sábado (17/4) em um acidente entre um carro e um ônibus na BR-452, em Itumbiara, no Sul do Estado. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência.

Quando os bombeiros chegaram no local encontraram o jovem preso às ferragens. A morte dele foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma outra vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus transportava trabalhadores para a zona rural de Itumbiara. Os passageiros e o motorista não tiveram ferimentos. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

No momento do acidente, a pista ficou parcialmente interditada no sentido Rio Verde/ Itumbiara.

Além do jovem que morreu em acidente entre carro e ônibus na BR-452, em Itumbiara, outro ficou gravemente ferido no Setor Marista, em Goiânia

Um motociclista de 40 anos ficou gravemente ferido na manhã deste sábado (17/4) após se envolver em uma batida no cruzamento da Rua 24 coma Rua 15, no Setor Marista.

De acordo com a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), um carro puxava uma carretinha e seguia pela Rua 24. Ele teria desrespeitado o sinal de pare e bateu contra a vítima que pilotava a motocicleta.

O condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro e deu resultado negativo. O motociclista foi socorrido consciente e com fratura exposta na perna. Ele foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme informações da Dict, existem câmeras de segurança no local e as imagens serão solicitadas para ajudar na apuração do acidente.

Motociclista bate em poste e é socorrido em estado grave, em Goiânia

Um motociclista de 21 anos foi socorrido em estado grave após perder o controle da direção da motocicleta e bater em um poste de iluminação pública na última quarta-feira (14/4), na Avenida Mambai, no Setor Alphaville Flamboyant, em Goiânia.

Segundo informações, a vítima conduzia uma motocicleta pela Avenida Mambai, sentido oeste/leste e após passar pelo cruzamento com a Avenida Alfa Flamboyant, onde há uma rotatória, perdeu o controle da direção, momento que a motocicleta virou para a direita e bateu em um poste de iluminação pública.

Com o impacto o jovem sofreu lesões corporais graves e foi socorrido pelos bombeiros. Ele foi levado para o Hugo, em estado grave.