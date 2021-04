Acidentes deixam 12 feridos e dois mortos no fim de semana, em Goiás

Um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta segunda-feira (19/4), aponta que, durante o fim de semana, foram atendidos 16 acidentes em rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Nestes acidentes, 12 pessoas ficaram feridas e duas mortas.

O boletim de segurança viária ainda aponta que foram aplicadas 367 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, 36 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não utilizavam o cinto de segurança, 46 de condutores realizando ultrapassagens em locais proibidos e 14 por embriaguez ao volante.

De acordo com a PRF foram fiscalizados 3.197 veículos e 2.709 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas. Além disso, houve o registro de nove ocorrências policiais que resultaram na prisão de oito pessoas por cometerem crimes diversos.

Os acidentes que deixaram dois mortos no fim de semana, em Goiás

O primeiro acidente com morte foi registrado na noite da última sexta-feira (16/4), na BR-153, próximo a Ceres, onde uma mulher de 36 anos morreu após bater contra um caminhão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher estava conduzindo uma motocicleta, seguindo no sentido norte, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O outro acidente com morte foi registrado na manhã de sábado (17/4), quando um jovem, de 25 anos, se envolveu em um acidente com um ônibus na BR-452, em Itumbiara, no Sul do Estado.

Segundo a PRF, o jovem teria tentado fazer uma ultrapassagem, mas não conseguiu e acabou batendo de frente com o ônibus. Quando os bombeiros chegaram no local encontraram o corpo do jovem preso às ferragens. A morte dele foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O irmão gêmeo do jovem também estava no carro e ficou ferido, ele foi socorrido e encaminhado para um hospital da região.

De acordo com a PRF, o ônibus transportava trabalhadores para a zona rural de Itumbiara. Os passageiros e o motorista não tiveram ferimentos.