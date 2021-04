Covid-19: Goiânia continua aplicação da 1ª dose em idosos com 62 anos ou mais

Goiânia continua, nesta segunda-feira (19/4), a aplicação da 1ª dose da vacina contra Covid-19 em idosos com 62 anos ou mais. Desta vez, serão imunizados idosos com iniciais de J a M. Além disso, também serão vacinados pessoas com mais de 68 anos, também com iniciais de J a M, para 2ª dose. Os dois grupos não precisam agendar e vão receber a Coronavac.

Trabalhadores de saúde também serão atendidos e receberão a segunda dose da Astrazeneca, entretanto, é necessário agendamento feito pelo aplicativo Prefeitura 24h. A vacinação começa às 8h e vai até às 17h.

Os idosos serão atendidos em sete escolas municipais (para pedestres) e nos drives da PUC- Área I e Shopping Passeio das Águas. Para tomar a vacina, eles precisam apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Já os profissionais da saúde serão atendidos exclusivamente na modalidade pedestre do Shopping Cerrado e no Espaço Sinta-se Bem, da Unimed. Eles também precisam apresentar comprovante de endereço e documento pessoal, além do comprovante da primeira dose.

O secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, lembra que, paralelamente à vacinação contra da Covid-19, a Prefeitura de Goiânia está realizando a Campanha “Imunize Contra a Fome”. “Estamos pedindo para quem for se vacinar, caso possa e queira, levar um quilo de alimento não perecível. Em parceria com o Projeto Mesa Brasil, do Sesc Goiás, vamos distribuir esses alimentos para as famílias que estão passando necessidade, sabemos que essa pandemia também trouxe a fome”, ressalta.

Postos de vacinação contra Covid-19

Atendimento por Drive thru

Shopping Passeio das Águas. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral.

Área I – PUC GOIÁS, Setor Leste Universitário

Atendimento pedestres