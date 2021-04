Covid-19: Goiás aplicou mais de 14 mil doses de vacina em moradores do DF, diz Caiado

Por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (19/4), o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), informou que Goiás já aplicou mais de 14 mil doses da vacina contra Covid-19 em moradores do Distrito Federal (DF).

O governador se posicionou a favor da união dos entes federativos no combate a Covid-19. “Um dado interessante que comprova que só vamos sair dessa pandemia se os entes federados atuarem juntos”, escreveu Caiado.

De acordo com o governador, até o momento, mais de 14,8 mil doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em moradores do DF que procuraram os postos de goianos. Ele ainda pede reciprocidade de ações aos governantes do DF.

Doses da vacina contra Covid-19 de Goiás foram usadas para a 1ª e 2ª dose em moradores do DF

Segundo Ronaldo Caiado, das vacinas do Estado de Goiás já aplicadas em moradores do DF, 12.293 foram da 1ª dose e 2.556 da 2ª dose. Na publicação, o governador também justifica que não é possível barrar a vacinação de brasilienses do ponto de vista legal e, acima de tudo, moral.

Além disso, Caiado também se coloca como um defensor do Sistema Único de Saúde (SUS) e diz que “jamais admitiria que esse princípio fosse quebrado”. O governador diz acreditar que goianos também estão sendo vacinados no DF.

“Só peço reciprocidade e respeito aos goianos que moram no Entorno e ajudam o DF a crescer diariamente com a força do trabalho e do conhecimento. E que episódios discriminatórios recentes, onde governantes do DF falaram de fechamento de divisa com Goiás, fiquem no passado”, disse Caiado.

Vacinas aplicadas em Goiás

Segundo dados publicados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), no último domingo (18/4), referente à primeira dose, foram aplicadas 728.740 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado de Goiás. Já em relação à segunda dose, 235.814 pessoas já foram vacinadas.

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 1.557.880 doses de imunizantes, sendo 1.186.680 da CoronaVac e 371.200 da AstraZeneca.