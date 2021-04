Criança de 2 anos morre após ser atacada por pit bull, em Luziânia

Uma criança de 2 anos morreu, neste domingo (18/4), após ser atacada por um cachorro da raça pit bull, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). O irmão da vítima, de 7 anos, também foi atacado pelo cachorro.

Conforme informações, os dois meninos, de 7 e 2 anos, estavam brincando no quintal quando foram atacados pelo cachorro da própria família. O irmão mais velho, teve um ferimento no antebraço, já o mais novo, de 2 anos, sofreu uma mordida no pescoço. Ambos foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde o menino de 2 anos não resistiu e morreu.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. Quando chegou ao local, pouco depois do ataque, verificou que o cachorro estava com a boca suja de sangue, além estar de muito “agitado e agressivo”. Por isso, a PM informou que precisou sacrificar o animal, que pertencia a família das vítimas. O cachorro foi recolhido pelo Centro de Zoonoses para verificar se ele estava com alguma doença.

O caso será investigado pela Polícia Civil e os pais das crianças serão ouvidos. Inicialmente, caso é investigado no 1ª DP da cidade como homicídio culposo.

Além da criança de 2 anos atacada por pit bull, em Luziânia, outra morreu após picada de escorpião, em Pires do Rio

Um menino de 4 anos morreu após uma suposta picada de escorpião, em Pires do Rio, na região sudeste de Goiás. De acordo com a Vigilância Sanitária da cidade, o menino sofreu várias paradas cardíacas durante o atendimento médico e acabou não resistindo.

Segundo a mãe do menino Davi Lucca Ferreira Borges, ele acordou de madrugada reclamando de dor de cabeça e vomitando. Ele então foi levado para um hospital da cidade, onde o médico desconfiou da picada de escorpião, devido os sintomas. Ele então receitou a injeção para vômito e dor de cabeça, sintomas que o menino se queixava.

Após ser medicado, Davi Lucca voltou para casa, onde o quadro de saúde piorou. Segundo a mãe, ele estava gelado e delirando. Ao voltar para a unidade de saúde, o menino foi transferido para Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, e internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde não resistiu.