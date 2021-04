Força-tarefa apreende mais de 600 quilos de maconha em Águas Lindas de Goiás

Uma operação da Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO) e do Distrito Federal (PMDF), apreendeu mais de 600 quilos de maconha em Águas Lindas de Goiás. A Operação Buriti foi deflagrada no último sábado (17/4) com objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável pelo fornecimento de grande quantidade de drogas para região do Distrito Federal e entorno.

Após intenso trabalho de investigação, os policiais federais identificaram quatro homens e os abordaram na região de Águas Lindas, em Goiás. Após revistarem os veículos, os policiais encontraram centenas de tabletes de maconha e um tablete de cocaína.

Além dos 620 quilos de maconha, também foram apreendidos 735g de cocaína e cinco veículos. Quatro pessoas também foram presas por envolvimento com o crime.

Os suspeitos foram encaminhados à Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal e responderão por tráfico interestadual de drogas, com pena de até 25 anos de prisão.

De acordo com a Polícia Federal, esta é a maior apreensão de drogas realizada pela corporação neste ano, no Distrito Federal.

Além da apreensão em Águas Lindas, laboratório de drogas é desarticulado em Palmeiras de Goiás

O Grupo de Radiopatrulha Aérea do Estado de Goiás (Graer) desarticulou um laboratório de drogas e apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes, avaliados em mais de R$ 3 milhões, em Palmeiras de Goiás.

A investigação começou após um patrulhamento em Goiânia que levou os policiais até Palmeiras de Goiás, onde as drogas eram produzidas. No total, foram apreendidos 217 quilos de supermaconha (skunk), seis quilos de pasta base de cocaína, três quilos de insumos para refino de drogas, prensa industrial, balança de precisão, seis celulares, quatro armas e várias munições. Também foram apreendidos dois carros de luxo utilizados no transporte das drogas e mais de R$ 20 mil em espécie.

Durante a operação, cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.