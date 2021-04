Goiânia faz campanha de doação de alimentos Imunize contra a Fome

A campanha Imunize contra a Fome, lançada pela prefeitura de Goiânia na útima semana, continua sendo realizada na capital. A ação convida pessoas que forem se vacinar contra a Covid-19 e H1N1 a doar um quilo de alimento não perecível. A campanha tem a parceria com o projeto Mesa Brasil, realizado pelo Sesc Goiás. Assim, o objetivo é beneficiar famílias goianienses que estejam em situação de vulnerabilidade com sérias dificuldades e déficit nutricional.

A doação para o Imunize contra a Fome é totalmente voluntária. Dessa maneira, os alimentos podem ser entregues em qualquer um dos postos fixos disponibilizados pela prefeitura de Goiânia para a vacinação. Ao todo, são 81 postos de coleta, entre unidades de saúde, escolas municipais e postos de drive thru, aptos a receber as doações.

O prefeito Rogério Cruz destacou, durante o lançamento da campanha, o perfil solidário da população goianiense. “Temos em Goiânia pessoas que gostam de colaborar com o social e queremos fazer o convite para somar forças com a gente”, afirmou.

A campanha Imunize contra a Fome foi desenvolvida pelas secretarias municipais de Saúde (SMS) e Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs) Além disso, as secretarias de Educação (SME) e Comunicação (Secom).

Imunize contra a Fome tem parceria com Sistema S

O presidente do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, Marcelo Baiocchi, destacou o papel desenvolvido pelo Mesa Brasil. “Em 2020, o programa Mesa Brasil teve uma importância singular na vida de centenas de famílias. E neste ano, com o apoio de toda a comunidade, podemos continuar a ajudar as famílias que precisam”, afirma.

Além disso, o diretor do Sesc Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, acredita que parceria entre Mesa Brasil e Prefeitura de Goiânia irá garantir melhorias para as famílias goianienses. “É um programa de segurança alimentar que vai muito além das doações. Assim, o Mesa Brasil é um instrumento de inclusão. Levar alimento para uma casa é mais do que garantir uma refeição é também levar dignidade para aquele ambiente”, destaca.

A campanha direciona as arrecadações às famílias cadastradas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e distritos sanitários.