Goiânia passa a ter mais sete postos de vacinação contra a Covid-19

Após grandes filas nesta segunda-feira (19/4), a prefeitura de Goiânia irá abrir mais sete postos para continuar a vacinação de idosos contra a Covid-19 nesta terça-feira (20/4). Todos os postos serão para pedestres. Assim, no total, serão 16 locais diferentes, sendo 14 para pedestres e dois pontos de drive-thru.

Seguindo o cronograma, a vacinação é direcionada à primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir de 62 anos. Além disso, do reforço para aqueles com idade igual ou superior a 68 anos. O grupo foi dividido por ordem alfabética e, na terça-feira, é a vez de quem tem as iniciais de N a Z. Porém, quem está dentro dos grupos e não conseguiu se vacinar pode se dirigir a um dos postos de vacinação em Goiânia. Assim, é necessário levar comprovante de endereço e documentos com foto. Além disso, comprovante da primeira dose para quem for tomar o reforço.

Já os trabalhadores da saúde seguem recebendo a segunda dose da AstraZeneca. Eles são atendidos somente por agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. A documentação necessária também inclui comprovante de endereço e da primeira dose, além de documento com foto. Em todos os postos, o atendimento vai das 8h e vai até as 17h.

Os postos de vacinação contra a Covid-19 para idosos em Goiânia estão em sete escolas municipais e sete unidades de saúde, todas somente para pedestres. Além disso, nos drives da PUC Goiás – Área I e Shopping Passeio das Águas. Já o atendimento aos profissionais da saúde continua na modalidade pedestre do Shopping Cerrado e no Espaço Sinta-se Bem, da Unimed. Acesse todos os endereços AQUI!

A campanha Imunize contra a Fome também continua sendo realizada. Assim, objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis nos postos de vacinação em Goiânia para famílias em situação de vulnerabilidade.