De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), divulgado nesta segunda-feira (19/4), Goiás registra mais de 2,6 mil casos de Covid-19 em 24h. O Estado soma 526.771 infectados pela doença.

Segundo a SES-GO, destes 526.771 infectados, há o registro de 501.933 pessoas recuperadas e 13.804 óbitos confirmados. No Estado também há 431.715 casos suspeitos em investigação e 259.119 casos já foram descartados.

De acordo com o Painel Covid-19, a maioria das pessoas contaminadas são do sexo feminino com 53.40%. As pessoas do sexo masculino representam 46.60% do total de contaminados. As idades com maior número de casos confirmados são de 30 a 39 anos, com 122.480 infectados, seguido das idades de 20 a 29 anos com 105.962 contaminados.

Segundo a SES-GO, há 13.804 óbitos por Covid-19 confirmados até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,63%. Há também 284 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Registros dos últimos 10 dias

Em 10 dias, Goiás registrou 20.758 novos casos e 1.105 óbitos confirmados pela Covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus. No boletim do último dia 9 de abril, o Estado somava 506.013 casos confirmados de infectados pela Covid-19, com o registro de 481.740 pessoas recuperadas. Hoje, o número subiu para 526.771 infectados e 501.933 recuperações.

Além disso, o número de óbitos por Covid-19 confirmados em Goiás era de 12.699, com uma taxa de letalidade de 2,51%. Hoje (19/4), as mortes somam 13.804.

Goiás soma 526.771 casos de Covid-19 e registra mais de 900 mil vacinados

Segundo o levantamento feito pela SES-GO, referente à primeira dose, foram aplicadas 739.403 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Já em relação à segunda dose, 242.218 pessoas foram vacinadas.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 1.557.880 doses de imunizantes, sendo 1.186.680 da CoronaVac e 371.200 da AstraZeneca.