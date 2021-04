‘Grava, macaca’, diz morador ao ameaçar e ofender porteira de prédio em Goiânia

Um morador de um prédio foi flagrado ameaçando e ofendendo a porteira do local, no final da tarde deste domingo (18/4), no Jardim Goiás, em Goiânia. “Grava, macaca”, disse ao ver que estava sendo filmado.

A porteira denunciou a injúria racial que sofreu enquanto trabalhava. Ela teria se negado a abrir o portão da garagem sem a identificação do morador. Revoltado, o homem foi até a recepção e começou as ofensas à porteira.

“Grava, macaca! Chipanzé! Chipanga! Me encara, desgraça.”, diz o homem à vítima. (Veja vídeo abaixo)

Alguns minutos após subir para o apartamento, o homem liga na recepção e continua as ofensas. Ao questionar o motivo de estar sendo tratada de tal forma, o homem responde: “Porque você não presta, desgraça. Você é uma merda, abaixo de zero”.

Ele ainda continua fazendo ameaças, desta vez, diz que é policial e vai descer armado à recepção. “Vou meter minha arma na cintura e vou aí resolver”.

Morador que ameaçou e ofendeu porteira de prédio em Goiânia deve responder por injúria racial

De acordo com a vítima, a discussão começou depois que o morador chegou de carro no portão do condomínio e piscou os faróis, querendo entrar sem se identificar. A mulher afirmou que não poderia abrir o portão sem a devida identificação, seguindo as regras do condomínio.

Diante desta negativa, o homem começou as ofensas e ameaças. Minutos após o episódio, a porteira do prédio ligou para o delegado Eduardo Carrara, que mora no mesmo condomínio. Ele acionou a Polícia Militar e solicitou o registro da ocorrência.

O delegado foi até o apartamento do homem, que não foi encontrado. Ele contou que esta não é a primeira vez que o homem causa confusão no local.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. O Dia Online não conseguiu contato com a defesa do suspeito, o espaço está aberto para futuros posicionamentos.

Veja o vídeo: