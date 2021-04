Motociclista morre após bater em carro no Setor Campinas, em Goiânia

Um motociclista, de 63 anos, morreu após se envolver em um acidente com um carro na tarde desta segunda-feira (19/4). A batida aconteceu na Avenida Sergipe esquina com Rua Senador Morais Filho, no Setor Campinas, em Goiânia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência, mas encontrou a vítima já sem vida. A dinâmica do acidente foi flagrada por câmeras de monitoramento da região. (Veja abaixo)

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima conduzia a motocicleta pela Rua Senador Morais Filho e no cruzamento com a Avenida Sergipe colidiu com o veículo, que era conduzido por um homem de 45 anos.

Testemunhas relataram que o motorista do veículo não teria respeitado a sinalização e passou no sinal vermelho, momento que atingiu o motociclista.

A Dict ainda relatou que o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Além disso, dentro do carro teria sido encontrada uma lata de cerveja. O motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame clínico e o laudo médico indicará se o crime foi culposo ou doloso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, no último dia 7 de abril, para atender uma ocorrência onde um motociclista bêbado se envolveu em um grave acidente na BR-050, no perímetro urbano de Campo Alegre de Goiás.

Conforme informações, uma carreta carregada com farelo de soja transitava pela rodovia quando bateu de frente com uma motocicleta, que trafegava na contramão, na alça de acesso da rodovia.

O motociclista, de 41 anos, que causou o acidente, foi socorrido com fraturas nos membros e encaminhado para Goiânia devido a gravidade das lesões. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou 0.76 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O valor é mais que o dobro da quantidade mínima considerada crime de trânsito. Ele foi multado em quase R$ 3 mil por embriaguez, poderá ter o direito de dirigir suspenso por um ano e responderá pelo crime de dirigir sob efeito de álcool.