Museu de Arte de Goiânia lança edital para exposição on-line

O Museu de Arte de Goiânia (MAG), no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, está com inscrições abertas, até o dia 6 de maio, para o edital de chamada pública do projeto Sala Compacta. Assim, o valor de R$ 16,8 mil, vindo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, beneficiará os 12 artistas selecionados. Dessa maneira, cada um irá receber R$ 1,4 mil com a exposição das obras totalmente on-line em plataformas digitais. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia.

A inscrição pode ser feita exclusivamente pelo link: https://forms.gle/YccpgSbQRZqhF6dx8. Além disso, o edital do projeto do MAG pode ser consultado neste link: https://drive.google.com/file/d/1etJ0LX9VwvsLip_V72KUGXS4-E_h6z4C/view.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, a atual circunstância em que o mundo vive com a pandemia do coronavírus está levando todas as manifestações artísticas para o mundo on-line. Por isso, o projeto Sala Compacta, do Museu de Arte de Goiânia, será realizada neste formato.

“Estamos nos adaptando ao virtual e a cultura está acompanhando o formato digital, já que há uma impossibilidade de atividades presenciais, como a visitação em museus. Portanto, teremos um novo espaço, com exposição desses 12 artistas selecionados. Certamente, serão grandes obras ao alcance de todos”, afirma o secretário.

Serviço: Museu de Arte de Goiânia lança edital do projeto Sala Compacta

Inscrições: abertas até 6 de maio | Se inscreva aqui: https://forms.gle/YccpgSbQRZqhF6dx8

Mais informações: Acesse o edital do projeto