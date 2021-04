Casos de embriaguez ao volante disparam durante pandemia, em Goiás

Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra que os casos de embriaguez ao volante nas rodovias federais goianas dispararam durante a pandemia. Os dados revelam um aumento expressivo sobre a quantidade de motoristas flagrados sob efeito de álcool ou alguma substância psicoativa.

Entre os dias 1º a 18 de abril de 2020, o país enfrentava o início da pandemia e o movimento nas estradas foi reduzido. Neste período, a PRF registrou 21 flagrantes de motoristas dirigindo sob efeito de álcool ou outras drogas. Neste ano, no mesmo período, o número de flagrantes subiu para 67.

Flagrantes de casos de embriaguez ao volante feitos pela PRF, em Goiás

Na noite do último domingo (18/4), um homem de 33 anos foi preso por dirigir bêbado em Porangatu, no extremo norte de Goiás. Após fugir da abordagem da PRF na BR-153, o homem entrou na cidade e foi necessário apoio da Polícia Militar para interceptar o veículo.

De acordo com a PRF, o motorista estava “dirigindo de modo agressivo, em alta velocidade, desrespeitando as ordens policiais e colocando em risco a segurança de todos que trafegavam na via.”.

Durante a interceptação do veículo, o motorista, que estava acompanhado de duas mulheres, mostrou-se bastante agressivo, e entrou em luta corporal com os policiais. Dentro do carro, os agentes encontraram garrafas e latas de bebidas alcoólicas já consumidas. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, deu um pontapé no policial e atingiu o aparelho, que acabou quebrando.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Civil de Porangatu. Ele já possui passagens e agora será investigado por embriaguez ao volante, desobediência, resistência, desacato, dano, ameaça, dirigir veículo automotor sem a devida habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano qualificado ao patrimônio público da União.

Em outro caso, há cerca de duas semanas, uma situação semelhante aconteceu com policiais rodoviários federais em Rio Verde. Um homem, que já possui passagens criminais, foi flagrado dirigindo bêbado, “fora de controle e agrediu a equipe policial”. Em ambos os casos, os motoristas mão possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH).