Covid-19: Goiânia abre mais sete postos para vacinação de idosos nesta terça (20)

Goiânia abre nesta terça-feira (20/4) mais sete postos para continuar a vacinação de idosos contra a Covid-19. Os atendimentos nos novos postos serão na modalidade pedestre para idosos a partir de 62 e 68 anos que recebem a primeira e a segunda dose do imunizante.

Agora, são 16 postos de vacinação, sendo 14 para pedestres e dois pontos de drive thru. Profissionais da saúde seguem recebendo reforço da Astrazeneca, por agendamento, em dois locais.

Seguindo o cronograma iniciado no sábado, o atendimento é direcionado à primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir de 62 anos, além do reforço para aqueles com idade igual ou superior a 68 anos. O grupo foi dividido por ordem alfabética e, nesta terça-feira (20/4), á a vez de quem tem nomes iniciados com as letras de N a Z.

Quem está dentro dos grupos e não conseguiu se vacinar pode se dirigir a um dos postos. É necessário levar comprovante de endereço e documentos com foto, além de comprovante da primeira dose para quem for tomar o reforço.

Já os trabalhadores da saúde seguem recebendo a segunda dose da AstraZeneca, sendo atendidos somente por agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. A documentação necessária também inclui comprovante de endereço e da primeira dose, além de documento com foto. Em todos os postos, o atendimento vai das 8h e vai até às 17h.

Postos de vacinação destinados a idosos nesta terça-feira (20/4)

Atendimento por drive thru – somente idosos

Shopping Passeio das Águas – Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

Área I – PUC GOIÁS – Setor Leste Universitário

Atendimento pedestres – somente idosos

Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante, Bairro Goiá

Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

Escola Municipal Santa Helena, Vila Paraíso

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais, Jardim Novo Mundo

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I

Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América

CSF Pq Santa Rita

CSF Novo Planalto

CSF Recanto das Minas Gerais

CSF Ville D’France

CS Cidade Jardim

CSF São Francisco

CSF Guanabara I

Postos de vacinação destinados aos profissionais de saúde nesta terça-feira (20/4)

Somente na modalidade pedestre