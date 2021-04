Drive-thru do Estádio Serra Dourada é reaberto para vacinação

Após reclamações e muitas filas na segunda-feira (19/4), a prefeitura de Goiânia decidiu reabrir o drive-thru do Estádio Serra Dourada para a vacinação contra a Covid-19. O local havia sido desativado nas últimas semanas. Assim, desde as 13h, o local atende os idosos de 62 e 68 anos que recebem, respectivamente, a primeira e segunda dose da vacina. Além disso, os outros 16 postos também estão em operação na capital.

Segundo a prefeitura de Goiânia, a vacinação no posto do Serra Dourada irá funcionar somente como drive-thru e para idosos, sem necessidade de agendamento. Assim, o atendimento é restrito a idosos com idade igual ou superior a 62 anos, bem como reforço para pessoas a partir de 68 anos. Dessa maneira, é necessário apresentar documentos pessoais com foto e comprovante de endereço. Além disso, para quem for tomar a segunda dose, o cartão de vacina da primeira etapa.

Para os idosos, além do Estádio Serra Dourada, há vacinação em sete escolas municipais e sete unidades de saúde de Goiânia, com o mesmo esquema de atendimento. Ademais, os profissionais de saúde agendados pelo aplicativo “Prefeitura 24 horas” devem dirigir-se aos postos do shopping Cerrado e Sinta-se Bem Unimed. Ambos são para pedestres. Eles devem levar a mesma documentação.

Em entrevista ao jornal O Popular, o titular da Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS), Durval Pedroso, afirmou que só há pouco mais de 3 mil doses de vacinas para a aplicação da primeira dose. Assim, não será possível vacinar todas as pessoas com mais de 62 anos, que vivem na capital.