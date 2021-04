Goiânia abre drive thru do Estádio Serra Dourada para vacinação contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, abre mais um posto para vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (20/4). A partir das 13h, o drive thru do Estádio Serra Dourada complementa o atendimento de primeira e segunda dose em idosos com idade igual ou superior 62 e 68 anos, respectivamente. Os outros 16 postos em funcionamento seguem com atendimento normal.

O posto funciona somente como drive thru, sem necessidade de agendamento. No entanto, o atendimento é restrito a idosos com idade igual ou superior a 62 anos, bem como reforço para pessoas a partir de 68 anos. É necessário apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de endereço e, para quem for tomar a segunda dose, o cartão de vacina da primeira etapa.

Para o grupo, seguem disponíveis as escolas municipais e unidades de saúde, com o mesmo esquema de atendimento. Profissionais agendados pelo aplicativo devem dirigir-se aos postos do shopping Cerrado e Sinta-se Bem Unimed, ambos para pedestre, munidos da mesma documentação. O atendimento em todos os locais tem início às 8h.

Postos de vacinação contra Covid-19 nesta terça-feira (20/4)

Atendimento por Drive thru – somente idosos

Shopping Passeio das Águas. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

Área I – PUC GOIÁS, Setor Leste Universitário

Estádio Serra Dourada, Jardim Goiás

Atendimento pedestres – somente idosos

Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante, Bairro Goiá

Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

Escola Municipal Santa Helena, Vila Paraíso

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais, Jardim Novo Mundo

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I

Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América

CSF Pq Santa Rita

CSF Novo Planalto

CSF Recanto das Minas Gerais

CSF Ville D’France

CS Cidade Jardim

CSF São Francisco

CSF Guanabara I

Postos de vacinação destinados aos profissionais de saúde

Somente na modalidade pedestre