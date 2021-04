Goiânia e Aparecida mantém vacinação contra Covid-19 no feriado de Tiradentes

As Prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiânia mantém a vacinação contra Covid-19 no feriado de Dia de Tiradentes, nesta quarta-feira (21/4). A imunização segue somente para aplicação de 2ª dose para idosos e trabalhadores de saúde.

Em Aparecida de Goiânia, a vacinação será feita no drive thru do estacionamento do Aparecida Shopping, das 8h às 17h, sem intervalo de almoço. Não há necessidade de agendamento.

Para receber o reforço do imunizante é preciso ter em mãos documentos pessoais, comprovante de endereço, cartão do SUS e o cartão de vacina. É necessário que os idosos fiquem atentos à data marcada no seu cartão de vacinação para tomar o reforço do imunizante. “A segunda dose é indispensável para que se tenha a proteção garantida contra o Coronavírus”, comentou a coordenadora de Imunização da SMS Aparecida, Renata.

Vacinação contra Covid-19 no feriado de Tiradentes, em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia informou que seguirá o cronograma de vacinação contra a Covid-19 no feriado desta quarta-feira (21/4). Com o fim do estoque para vacina para primeira dose, o atendimento será para aplicação de segunda dose em idosos, sem agendamento, e profissionais de saúde por agendamento.

Para se vacinar é necessário apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de endereço e da primeira dose. Profissionais de saúde, agendados pelo aplicativo “Prefeitura 24 horas”, serão atendidos no posto do shopping Cerrado, na modalidade pedestre, munidos da mesma documentação. O atendimento será das 8h às 17h.

Confira os postos de vacinação desta quarta-feira (21/4)

Atendimento por Drive thru (idosos)

Shopping Passeio das Águas. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral.

Área I – PUC GOIÁS, Setor Leste Universitário

Estádio Serra Dourada, Jardim Goiás

Atendimento pedestres (idosos)

Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante, Bairro Goiá

Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

Escola Municipal Santa Helena, Vila Paraíso

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais, Jardim Novo Mundo

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I

Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América

Atendimento pedestres – profissionais da saúde (por agendamento)