Homem é autuado após fazer festa com aglomeração em condomínio de Valparaíso

Na última segunda-feira (19/4), um homem foi autuado após fazer uma festa com aglomeração em um condomínio fechado de Valparaíso de Goiás. A 1ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Valparaíso de Goiás e o Grupo de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) da cidade encerraram a festa clandestina.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), o morador já havia sido notificado pela administração do condomínio para que encerrasse a festa, porém, ele continuou com o evento e a Polícia Civil foi acionada.

Segundo a PCGO, no local, os policiais encontraram oito pessoas, todas sem máscaras, sendo que sete delas eram convidadas e apresentavam visíveis sinais de embriaguez. Conforme o depoimento de um morador do condomínio, a festa clandestina começou no domingo (18/4) e durou até a segunda-feira (19/4), encerrando somente depois da intervenção policial.

Homem autuado por fazer festa com aglomeração vai responder por infringir medidas sanitárias de combate a Covid-19

De acordo com a Polícia civil, o responsável pela festa foi conduzido até a 1ª DDP de Valparaíso e vai responder pela prática do crime de descumprimento de medidas sanitárias, em razão de ter infringido a determinação do poder público de evitar a propagação da Covid-19.

“A PCGO está presente e atuante no combate ao coronavírus, realizando operações e fiscalizando, prendendo pessoas que não estão cumprindo as regras e medidas sanitárias, orientando aquelas pessoas que a gente constata uma falta de informação sobre a necessidade de cumprir as regras e os decretos municipais”, declara a delegada Samya Nogueira Barros, titular da 1ª DDP de Valparaíso.

“Todos que infringirem a lei serão presos”, diz Caiado sobre festas clandestinas

O governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), enfatizou durante uma entrevista no último dia 29 de março que “todos aqueles que infringirem a lei e que atentarem contra a saúde pública, promovendo eventos e festas, serão presos”.

Caiado ainda informou que tanto a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), quanto a Polícia Militar de Goiás (PMGO) estão trabalhando no combate a eventos e festas clandestinas em todo o Estado.

O governador ainda citou decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que punem os responsáveis pelas organizações desses eventos, que estão proibidos atualmente em virtude do alto índice de disseminação da Covid-19 e ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Goiás.

“Os que estão presentes [nas festas] terão que ir à delegacia e responderão processo. Mas os responsáveis [pela organização] terão um tratamento diferenciado no sentido de terem pena e período de prisão por maior tempo”, destacou Caiado.