O que abre e o que fecha em Goiânia no feriado de Tiradentes (21/4)

Nesta quarta-feira (21/4) é celebrado o feriado de Tiradentes e a data traz mudanças nos atendimentos dos órgãos municipais. Assim, abaixo você confere o que abre e o que fecha em Goiânia. De acordo com a prefeitura, funcionam apenas serviços que exijam plantão permanente, como saúde e limpeza pública. Assim, as lojas Atende Fácil e a sede do Centro Administrativo estarão fechadas.

De acordo com informações do Sindicato do Comércio Varejista do Estado de Goiás (Sindilojas), as lojas de rua, d e de galerias comerciais estarão fechadas durante o feriado. Os shoppings Flamboyant, Cerrado, Bougainville, Cidade Jardim, Passeio das Águas e Buriti têm abertura facultativa paras a lojas e quiosques. As áreas de alimentação funcionam, mas em diferentes horários. Confira a rede social de cada um deles para mais informações.

Bancos, lotéricas e agências dos correios estarão fechados. Além disso, segundo a Secretaria de Estado de Administração (Sead), as agências do Vapt Vupt também não funcionarão neste feriado de Tiradentes. Todas as atividades listadas serão retomadas na quinta-feira (22/4).

Como fica a vacinação contra Covid-19

Na saúde, o estoque de vacinas contra a Covid-19 para a primeira dose em Goiânia acabou nesta terça-feira (20/4). Dessa maneira, o atendimento será apenas para aplicação de segunda dose em idosos, sem necessidade de agendamento. Além disso, a vacinação de segunda dose dos profissionais de saúde também continua, porém apenas por agendamento.

Os idosos serão atendidos em sete escolas municipais, todas para pedestres, além dos drive-thrus da PUC Goiás – Área I, Shopping Passeio das Águas e Estádio Serra Dourada. É necessário apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de endereço e da aplicação da primeira dose. Profissionais de saúde, agendados pelo aplicativo Prefeitura 24 horas, serão atendidos no posto do shopping Cerrado, na modalidade pedestre, munidos da mesma documentação. O atendimento será das 8h às 17h.

Confira a lista com os locais de vacinação AQUI e a seguir também o que abre o que fecha em Goiânia, em relação aos serviços públicos.

O que abre e o que fecha em Goiânia no feriado

Na saúde, as unidades 24 horas do Sistema Único de Saúde (SUS) de Goiânia abrem normalmente para atendimentos dos casos de urgência e emergência, conforme classificação de risco, ou seja, com priorização das situações mais graves.

O Departamento de Controle de Zoonoses estará de plantão. Dessa forma, poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou (62) 3524-3130, quando presenciados casos de animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de saúde mais próxima.

Para as situações de urgência e emergência em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192. O serviço conta com a Central de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

O funcionamento do transporte coletivo, de acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), será reduzido. Assim, a circulação dos ônibus neste feriado será com a planilha de domingo, com 2.622 viagens. A demanda estimada para esses dias com menor fluxo de passageiros é de 48 mil pessoas ao dia.

Funcionamento de mais serviços

Neste feriado de Tiradentes em Goiânia, a Comurg mantém os trabalhos essenciais, como varrição, coleta de lixo orgânico e seletivo e de resíduos infectantes. Os atendimentos nos casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos não sofrem interrupção. Os usuários poderão solicitar serviços pelo telefone (62) 3524-8555.

As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem as ruas de Goiânia realizando a busca por pessoas em situação de rua, ao longo das 24 horas do dia. Assim, a população também pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia também funciona 24 horas por dia.

Outras unidades que também têm atividades normais durante o período são a Casa da Acolhida (62 3524-2480), o SOS Criança e Complexo 24 Horas (62 3524-1859 /62 3524-1856) e o Residencial Professor Niso Prego (62 3524-1882).

O Parque Mutirama e Zoológico estarão fechados conforme determinação do decreto em Goiânia por causa da pandemia do coronavírus.

A Prefeitura de Goiânia ressalta ainda que as regras sobre o uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos continuam valendo para quem frequentar os espaços públicos da cidade no feriado.