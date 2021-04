Pastor é suspeito de importunação sexual contra menina de 14 anos, em Goiânia

Um pastor está sendo investigado suspeito de importunação sexual contra uma menina de 14 anos, no Parque Tremendão, em Goiânia. A adolescente filmou o momento que o pastor da igreja, que a família frequenta, vai até a casa dela e a beija na boca, abraça e oferece dinheiro.

De acordo com a delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Marcella Orçai, o vídeo foi gravado há cerca de uma semana. A mãe e a adolescente prestaram depoimento na madrugada desta terça-feira (20/4), quando o caso começou a ser investigado.

O pastor ainda não foi ouvido e a investigação corre sob sigilo. As imagens gravadas pela adolescente mostram que o pastor a abraça e pede um beijo, a menina diz estar com vergonha e responde que só pode um “beijinho”. Depois do beijo, os dois conversam e o pastor fala para ela não contar para ninguém.

Pastor investigado por importunação sexual contra menina de 14 anos teria oferecido dinheiro a menina

“A gente está junto, tá? Você nunca vai se arrepender disso. Vai ver que sua vida vai mudar. É segredo total. Não pode falar nada, nunca, para ninguém, nem para sua mãe. O dia que você quiser eu venho aqui, é só me falar. A gente tá começando devagarzinho. Você quer mais R$ 10?”, diz o pastor à adolescente.

Após isso, eles se beijam novamente e o homem diz que precisa ir embora. De acordo com a delegada Marcella Orçai, não há situação de flagrante pois a gravação aconteceu há cerca de uma semana. A princípio, o caso é investigado como importunação sexual e será averiguado também o oferecimento de dinheiro à menor.

Segundo a delegada, a menina conhece o pastor desde os 4 anos de idade e no dia da filmagem foi a primeira vez que ele foi à casa da adolescente. “O inquérito é sigiloso por se tratar de menor. A mãe e a adolescente foram ouvidas, mas não podemos atrapalhar a apuração. O pastor também é casado. Tudo precisa ser investigado profundamente”, disse Marcella Orçai.