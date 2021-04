PC investiga suposto desvio de recursos públicos em Itaguaru

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor), deflagrou, na manhã desta terça-feira (20/4), uma operação que investiga um suposto desvio de recursos públicos em Itaguaru, a cerca de 130 quilômetros de Goiânia.

Durante a Operação Geminus foram cumpridos oito mandados judiciais de busca e apreensão em empresas e residências de investigados pela prática de crime de peculato e outros delitos conexos.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes teriam acontecido entre os anos de 2019 e 2020. O montante desviado no esquema ainda está sendo apurado. Todo o material apreendido passará por perícia para auxiliar nas investigações.

Investigação do suposto desvio de recursos públicos em Itaguaru

Segundo as investigações, as infrações penais teriam ocorrido na Administração do município de Itaguaru durante os anos de 2019 e 2020. O esquema criminoso investigado consiste em possível desvio de recursos públicos mediante a adulteração do preenchimento de cheques destinados ao cumprimento de contratos municipais.

Conforme as apurações da Polícia Civil, os cheques eram preenchidos nominalmente à empresa contratada para fins de prestação de contas, mas, posteriormente, eram nominados e destinados a outra empresa pelos investigados, que não possuía contrato com o município.

Em um dos casos investigados, uma empresa utilizada no esquema tinha contratos de fornecimento com o município de Itaguaru no valor de R$ 1.177.455,10. Em outro caso, há indícios de que um cheque emitido pela Prefeitura teria sido desviado para a conta de uma empresa distribuidora de combustíveis de Senador Canedo para pagar o fornecimento de combustíveis a um posto de propriedade de um ex-prefeito e da ex-primeira-dama na época.

O montante total desviado no esquema ainda está sendo apurado. Os documentos e objetos apreendidos na operação desta terça-feira (20/4) passarão por análise para dar continuidade às investigações.