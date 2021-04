Ronaldo Caiado recebe segunda dose da vacina contra Covid-19, em Goiânia

O governador Ronaldo Caiado (DEM) recebeu nesta terça-feira (20/4) a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A aplicação foi feita na Escola Rotary Goiânia Oeste, no Jardim América, em Goiânia.

De acordo com a assessoria do governador, inicialmente a aplicação estava prevista para ocorrer no posto de vacinação drive-thru da PUC, no Setor Leste Universitário, mas o gestor foi redirecionado para o outro local.

Na manhã desta terça-feira (20/4), as filas para vacinação na Área I da PUC eram extensas e pessoas aguardavam desde o dia anterior para conseguir a imunização. O posto de vacinação do Jardim América também amanheceu com longas filas, conforme apurado pelo Dia Online. Caiado não enfrentou fila para receber a 2ª dose do imunizante.

Ronaldo Caiado tem 71 anos e recebeu a primeira dose no último dia 23 de março, quando foi iniciada a imunização de pessoas dessa faixa etária, em Goiânia. Na ocasião, o governador recebeu um cartão de vacinação com a data para retorno. No caso da CoronaVac, o intervalo entre as duas aplicações é de 28 dias.

Vacinação contra Covid-19 em Goiás

De acordo com o boletim divulgado na tarde desta segunda-feira (19/4) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Goiás já aplicou mais de 980 mil doses de vacina contra a Covid-19. Destas, 739.403 doses das vacinas são referentes à primeira dose e 242.218 em relação à segunda.

Nesta segunda-feira (19/4), Caiado falou sobre a vacinação de moradores do Distrito Federal. “Um dado interessante que comprova que só vamos sair dessa pandemia se os entes federados atuarem juntos: aqui em Goiás já foram aplicadas 14.849 doses da vacina contra a Covid-19 em moradores do Distrito Federal que procuraram nossos postos. Destas, 12.293 são da 1ª dose e 2.556 da 2ªdose.”, escreveu nas redes sociais.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 1.557.880 doses de imunizantes, sendo 1.186.680 da CoronaVac e 371.200 da AstraZeneca.