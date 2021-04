3 restaurantes de comida tailandesa para experimentar em Goiânia

Tem comida tailandesa em Goiânia? Tem sim! E o que o #aproveiteacidade pôde experimentar até agora, era bem bom! A comida com referências da Tailândia tem um frescor e combina muito com o nosso calorão. Assim, uma característica que vale ressaltar é o agridoce. Além disso, o uso de temperos é diferentes da culinária brasileira. A comida tem pimenta, alho, chalota, galanga, que é um tipo de gengibre típico do país, e ainda raízes locais.

Os pratos de gastronomia tailandesa, normalmente, são coloridos e alegram também o paladar. Por isso, há variedade de ingredientes e várias possibilidades para vegetarianos e veganos. Para começar, recomendamos o tradicional Pad Thai: macarrão de arroz frito, que é uma comida de rua. O prato leva frango, carne, camarão ou tofu, amendoim, ovo mexido e broto de feijão. Além disso, pode ter também outros vegetais. E o limãozinho espremido na hora faz toda a diferença.

Lembre-se que em tempos de pandemia o funcionamento dos restaurantes pode mudar de acordo com as medidas sanitárias e de distanciamento vigentes. Assim, vale conferir as redes sociais das indicações, onde você também terá informações atualizadas sobre delivery e retirada. Bom apetite!

Confira 3 as opções de restaurantes de comida tailandesa em Goiânia

1. Same Same

O Restaurante Same Same já tinha três unidades em Brasília e inaugurou no Setor Oeste, em Goiânia, em 2020. Tivemos a oportunidade de visitar o local duas vezes. Também tem pratos da gastronomia coreana e vietnamita. A ênfase é nos sabores populares das comidas de rua destes países.

Também tem almoço executivo às sextas-feiras, com entrada, prato principal e sobremesa. São receitas bem similares ao menu a la carte, porém com tamanhos menores. Assim, não deixe de experimentar o Frango Tama, que tem coxa e sobrecoxa empanadas, com cebola, cenoura, ervilha torta e molho de tamarindo.

Endereço: Rua T 48 Q L18, no Setor Oeste

Instagram: @restaurantesamesame

2. Tai Krabi

Descobrimos o Tai Krabi recentemente pesquisando deliveries. É um restaurante especializado em comida tailandesa. O Pad Thai tem valor promocional dependendo do sabor e do dia da semana. Dessa forma, o cliente tem as opções com frango, camarão ou vegetariano.

O prato-chefe da casa é o Khao Pad, que também tem versões com frango e camarão. A receita tem arroz frito, carne com abacaxi, temperos, amendoins e molho thai. Parece realmente delicioso! Assim, uma boa dica é acompanhar o preparo do pratos pelo Instagram do restaurante.

Endereço: Rua P 36 nº 75, no Setor dos Funcionários

Instagram: @taikrabi

3. Thai Wok

O Thai Wok é um dos restaurantes de Goiânia mais antigos que adotam a comida tailandesa no cardápio. Trata-se de um self-service de culinária oriental. Assim, além de contemplar pratos da Tailândia, tem ainda receitas vindas da China e do Japão.

Endereço: Rua 9, nº 1855, 3º Piso Shopping Bougainville, no Setor Marista

Instagram: @thaiwokfood