Guarda Civil Metropolitano é filmado agredindo jovem em Aparecida de Goiânia

Em vídeo que circula nas redes sociais, um Guarda Civil Metropolitano foi filmado agredindo um jovem em Aparecida de Goiânia, aparentemente sem motivação.

Nas imagens é possível ver que o jovem está sentado em um banco com outros dois rapazes. Dois guardas se aproximam e um deles dá um soco no menino, que não reage às agressões. O vídeo foi gravado por uma outra pessoa que estava longe do ato, mas afirmou que colocaria o vídeo na internet.

Informações preliminares apontam que os guardas atuavam em uma operação para combater o uso de cerol, mas a informação não foi confirmada pela assessoria.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Aparecida de Goiânia informou que está investigando a conduta dos agentes e que tomará todas as medidas administrativas cabíveis neste caso.

O prefeito Gustavo Mendanha também informou que não compactua com este tipo de conduta e que a Guarda Civil não pode ter sua imagem manchada por atos isolados. O caso segue sendo apurado.

Além do Guarda Civil Metropolitano filmado agredindo jovem em Aparecida de Goiânia, PM é suspeito de estupro em Caldas Novas

Um soldado da Polícia Militar (PM), de 33 anos, foi preso e autuado em flagrante suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos, em Caldas Novas. O crime aconteceu após eles se conhecerem na piscina do hotel onde estavam hospedados.

De acordo com as investigações, o pai da menina a encontrou, no final da tarde do último dia 4 de abril, chorando na escada do hotel e com sangue nas pernas. A adolescente, que estava sendo procurada há mais de meia hora, revelou que, após marcar um encontro pelo celular para se despedir do homem, foi levada a força para a escada de emergência que fica ao lado do elevador, onde acabou sendo estuprada.

No hotel foi apreendida uma válvula de descarga do banheiro do apartamento que o PM ficou hospedado, nela foram encontradas as digitais do suspeito. O short e o biquíni usados pela vítima no momento do crime também foram recolhidos.

A Corregedoria da PMGO também apura o caso.