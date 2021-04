Veja o novo cronograma da coleta seletiva em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia divulgou, nesta terça-feira (20/4), um novo cronograma da coleta seletiva, que recolhe resíduos sólidos recicláveis em todos os bairros da cidade. Os moradores de cada bairro devem estar atentos aos dias e horários que o caminhão passará.

“É muito importante que os cidadãos estejam atentos aos novos dias e horários da coleta seletiva para que eles saibam quando depositar nas lixeiras externas das residências os resíduos que foram separados ao longo da semana”, afirmou o presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Luan Alves.

De acordo com a prefeitura, a Comurg realizou nos últimos meses um mapeamento da cidade, com o objetivo de melhorar a logística da prestação do serviço. Segundo o presidente da Companhia, Alex Gama, o novo plano de gerenciamento levou em consideração a proximidade dos bairros atendidos e a quantidade de material produzido em cada região para otimizar a operacionalização da coleta seletiva.

Conforme o novo cronograma, cada bairro receberá a coleta seletiva em um ou mais dias da semana, dependendo da quantidade de lixo reciclável recolhido. Em setores como Bueno, Central e Aeroporto, a coleta seletiva será feita em três dias da semana. Já em Campinas, a coleta é diária. Em outros locais, com menos movimento, como Capuava e Cândida de Morais, o caminhão passará uma vez na semana.

Coleta seletiva em Goiânia

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, por mês são coletadas cerca de 2.500 toneladas de resíduos recicláveis, o que corresponde a 7% de todo o volume de lixo coletado na cidade.

O presidente da Amma, Luan Alves, explica que “cada residência deve separar as embalagens e produtos recicláveis, como papel, plástico, vidro e metal, acondicionar em um único saco ou recipiente e deixar na lixeira de casa no dia e horário indicado”.

Os materiais coletados são distribuídos para 14 cooperativas de catadores cadastradas junto à Prefeitura de Goiânia. As cooperativas recebem os resíduos, fazem a separação por tipo de material e comercializam os produtos, que são utilizados como matéria prima na produção de diversos itens.

Clique e confira o cronograma completo.