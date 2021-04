Comércio em Goiânia volta a funcionar no fim de semana, diz prefeitura

Após reunião na tarde desta quinta-feira (22/4), no Paço Municipal, a prefeitura informou que o comércio em Goiânia deve voltar a abrir no fim de semana. Um novo decreto liberando o funcionamento das atividades deve ser publicado ainda nesta quinta-feira.

A reunião contou com a presença do secretário de governo, Artur Bernardes, secretário municipal de saúde, Durval Pedroso, e representantes do setor produtivo.

Conforme discutido, comércio, bares e restaurantes estarão autorizados a funcionar durante os finais de semana. Os horários de funcionamento devem ser mantidos, sendo das 9h às 17h para lojas de rua, e das 10h às 22h para shoppings. Os estabelecimentos poderão, inclusive, retomar música ao vivo com voz e violão.

A previsão é que o novo documento entre em vigor a partir desta quinta-feira (22/4) com validade até a próxima semana, quando o governo estadual deve publicar um novo decreto, momento que a prefeitura reavaliará o decreto do município.

Comércio em Goiânia reabre aos sábados, mas com protocolos sanitários

De acordo com o secretário de Governo, Arthur Bernardes, que liderou a reunião, “a notícia é boa, mas vem acompanhada de muita responsabilidade e observância plena dos protocolos sanitários”.

O prefeito Rogério Cruz determinou que fossem realizados estudos de viabilidade para contemplar os setores. “Reconhecemos que muitos negócios têm mais movimento aos fins de semana. E entendendo que os empresários estão inteiramente comprometidos com o combate ao coronavírus e que vivemos um momento de estabilidade, decidimos dar esta contribuição à economia da nossa cidade”, destacou o prefeito.

Arthur Bernardes ressaltou que a decisão foi baseada em estudos técnicos, o que possibilita a flexibilização. “A análise constante dos dados epidemiológicos nos possibilitaram flexibilizar este decreto que contempla muitas das reivindicações dos senhores. Os índices começam a nos mostrar que a gente tem uma relativa segurança para fazer essa reabertura, mas não de forma plena”, enfatizou o secretário ao cobrar dos empresários atenção para que ajudem o poder público na fiscalização de irregularidades.

O novo decreto será assinado pelo prefeito Rogério Cruz ainda nesta quinta-feira e deverá manter os horários em funcionamento da forma como está no atual decreto. Outra mudança que deverá conter no documento é a permissão para a execução de ambientação sonora ao vivo limitada a dois músicos.