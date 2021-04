Dois adultos e uma criança ficam feridos em acidente na GO-174, em Rio Verde

Um acidente registrado na noite desta quarta-feira (21/4), feriado de Tiradentes, deixou dois adultos e uma criança feridos na GO-174, entre Rio Verde e Montividiu, no sudoeste goiano. Duas camionetes se envolveram na batida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os feridos são um homem de 59 anos, uma mulher de 35 e uma criança de seis anos. O homem e a criança foram estabilizados e resgatados conscientes. Eles foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Verde.

Já a mulher teve traumatismo craniano encefálico e foi encaminhada para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações dos bombeiros, a batida aconteceu por volta das 19h42 desta quarta-feira (21/4). Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Além do acidente na GO-174, em Rio Verde, outros aconteceram em Barro Alto, Mairipotaba e Edéia

O Corpo de Bombeiros em Goianésia foi acionado, na última terça-feira (20/4), para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no município de Barro Alto. Um caminhoneiro caiu em uma ribanceira.

Quando os bombeiros chegaram no local, encontraram a vítima já sem vida presa às ferragens. Com técnicas de salvamento terrestre, o corpo foi retirado e deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

GO-060

Em outro acidente, também na noite da última terça-feira (20/4), desta vez na GO-060, próximo ao Ribeirão Santana, os militares atenderam um acidente de trânsito entre dois caminhões.

Uma vítima ficou presa às ferragens e foi retirada com uso de equipamento desencarcerador. Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde.

GO-217

Um terceiro acidente também foi registrado na última terça-feira (20/4), na GO-217, zona rural do município de Edéia. Segundo os bombeiros, um veículo de passeio saiu da pista e capotou. Quando chegaram no local, encontraram a vítima sem vida presa às ferragens. Após a remoção, o corpo ficou aos cuidados do IML de Morrinhos.