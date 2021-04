Goiânia faz testagem rápida contra a Covid-19 nesta sexta (23/4)

Nesta sexta-feira (23/4) acontece mais uma testagem rápida de antígeno contra a Covid-19 em Goiânia. Os testes serão realizados por agendamento, em escolas municipais da capital. Assim, os atendimentos têm início às 8h e já podem ser agendados, conforme a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS). Esta será a 15ª testagem ampliada do ano de 2021.

O objetivo da testagem rápida de antígeno contra a Covid-19, segundo a Secretaria de Saúde de Goiânia, é a identificação dos assintomáticos para, assim, quebrar a corrente de transmissão. Além disso, para evitar aglomerações e longos períodos de espera, segue o modelo de agendamento pelo site da Secretaria.

O link para agendamento dos testes já foi disponibilizado nesta quinta-feira (22/4). Você também pode acessá-lo pelo banner localizado no canto inferior do site da SMS. A expectativa é de que sejam feitos cerca de 3,5 mil testes nesta sexta-feira.

Podem fazer a testagem rápida de antígeno contra a Covid-19 em Goiânia pessoas acima de 12 anos que não apresentem sintomas. O resultado é liberado entre 15 e 20 minutos, após a coleta. Ademais, pessoas sintomáticas devem procurar uma das 42 unidades de saúde aptas para realizar o teste RT-PCR. O resultado é liberado em até 24h e pode ser visualizado pela internet, conforme orientação das equipes coletoras.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, salientou a importância desse tipo de trabalho no combate à propagação do vírus. “A capacidade de transmissão do vírus, especialmente as novas variações, é alarmante. Por isso, a realização das testagens é de suma importância para identificar pessoas contaminadas que, porventura, estejam circulando, orientar quanto ao tratamento e assim, quebrar essa cadeia de transmissão”, pontuou.