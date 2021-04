Goiânia realiza testagem de Covid-19 nesta sexta (23); veja como fazer

A Prefeitura de Goiânia realiza mais uma testagem rápida de antígeno da Covid-19 nesta sexta-feira (23/4). Esta é a 15ª ação ampliada deste ano. Para fazer o teste, é preciso agendar.

O objetivo da testagem é a identificação dos assintomáticos e, assim, quebrar a corrente de transmissão. O agendamento busca evitar aglomerações e longos períodos de espera.

Os atendimentos têm início às 8h e podem ser agendados no site da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS). A expectativa é de que sejam feitos cerca de 3.500 testes nesta sexta-feira (23/4), conforme a SMS.

Podem fazer o teste pessoas acima de 12 anos que não apresentem sintomas. O resultado é liberado entre 15 e 20 minutos após a coleta. Pessoas sintomáticas, por sua vez, devem procurar uma das 42 unidades de saúde aptas para realizar o teste RT-PCR. O resultado é liberado em até 24h e pode ser visualizado pela internet, conforme orientação das equipes coletoras.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, salienta a importância desse tipo de trabalho no combate à propagação do vírus. “A capacidade de transmissão do vírus, especialmente as novas variações, é alarmante. Por isso, a realização das testagens é de suma importância para identificar pessoas contaminadas que, porventura, estejam circulando, orientar quanto ao tratamento e assim, quebrar essa cadeia de transmissão”, pontua.

Testagem de Covid-19 aponta menor percentual de infectados, em Goiânia

O resultado da última testagem ampliada, realizada semanalmente pela Prefeitura de Goiânia em escolas municipais dos sete distritos sanitários da capital, apresentou queda na taxa de positividade nos casos de infectados com Covid-19. O levantamento indicou um percentual de 3,9% de contaminados. Em fevereiro deste ano, em testagem realizada na região central, este índice chegou a 17%.

Para o superintendente de Vigilância em Saúde, Yves Mauro, o resultado não significa que há menos vírus em circulação. “Acompanhamos diariamente diversos indicadores, que são responsáveis por orientar o nosso trabalho. A testagem ampliada é um balizador importante, mas não é decisivo”, destaca Yves Mauro ao mencionar também a taxa de transmissão que, atualmente, está em 0,9.