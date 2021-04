Homem é preso suspeito de furtar objetos de sete veículos, em Goiânia

Na manhã desta quinta- feira (22/4), um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da 4ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP), suspeito de furtar objetos de sete veículos, em Goiânia.

De acordo com a PCGO, o suspeito é investigado em vários inquéritos e teria sido responsável por 7 furtos em veículos, ocorridos nos últimos 30 dias na capital. Além da prisão, também foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência dele, na Vila Rosa, na capital.

Segundo a Polícia Civil, o homem agia em áreas nobres e utilizava ferramentas para quebrar o vidro dos carros e pegar os pertences. A PCGO afirma que há várias imagens que indicam como ele atuava.

Homem suspeito de furtar objetos de sete veículos já tem passagens por furto e receptação

De acordo com a Polícia Civil, o homem responde por furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo. Ele já tem passagens por furto e receptação.

O caso está sendo investigado pelo delegado Gustavo Rigo. Ele ressalta a importância de que, em casos assim, a vítima procure a delegacia pra registrar ocorrência: “Através do registro, conseguimos investigar. Se houver subnotificação do crime, a apuração se torna prejudicada”, declara.

Segundo a Polícia Civil, a imagem do suspeito está sendo divulgada para o reconhecimento de outras possíveis vítimas.

Em outro caso, homem é preso preventivamente investigado por roubo de veículos em Goianira

No último mês, um homem investigado por roubo de veículos em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, foi preso preventivamente.

De acordo com a Polícia Civil, no dia 14 de janeiro deste ano, dois homens armados ameaçaram e roubaram um casal, no Residencial Triunfo I.

O veículo e outros pertences das vítimas foram levados. Na ocasião, segundo a PCGO, o casal e os filhos foram rendidos e os suspeitos roubaram também alguns objetos da casa.

No dia seguinte, os mesmos suspeitos, utilizando o veículo roubado, roubaram um outro veículo, também de um casal, em frente a uma distribuidora de bebidas, no Residencial Solar das Paineiras.

A PC afirma que o investigado já havia sido preso no 28 janeiro deste ano, por policiais civis da DERFRVA, por roubo de um outro automóvel no dia 20 de outubro de 2020, na Vila Aldir, também em Goianira.