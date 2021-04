Idosa é estuprada e morta após fornecer refeição para suspeito, em Anápolis

Um homem de 53 anos foi preso nesta quarta-feira (21/4) suspeito de estuprar e matar idosa que lhe forneceu refeição, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. A prisão foi efetuada pelas polícias Civil e Militar.

Conforme informações, a idosa de 76 anos foi encontrada morta com sinais de estupro dentro da casa que morava. Segundo as investigações, o autor é um homem de 53 anos a quem a vítima teria dado abrigo e uma refeição.

De acordo com a Polícia Civil, a idosa foi encontrada pelo filho, de 24 anos. Uma equipe de socorristas chegou a prestar os primeiros atendimentos, mas a vítima já estava sem vida e constataram o óbito.

Idosa estuprada e morta teria fornecido refeição e abrigo para suspeito, em Anápolis

Após saber que a mãe estava morta, o filho ligou para a Polícia Militar, que acionou os investigadores. Ele relatou à polícia que um homem em situação de rua poderia ter cometido o crime.

Diante disso, com base nas características físicas, os policiais começaram a procurar o suspeito. Câmeras de segurança auxiliaram nas buscas, pois ele foi flagrado andando pela região.

Ao ser localizado, o suspeito portava alguns itens que, supostamente, foram roubados da vítima, como uma toalha, roupa e mantimentos.

Segundo as apurações, o homem foi na casa da vítima e pediu comida, após se alimentar, ele teria abusado sexualmente da idosa e a matado depois. Aos policiais, o suspeito afirmou que teve relações sexuais com o consentimento da vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis fez uma perícia no corpo da idosa, que foi liberado para a família ainda na quarta-feira (21/4). De acordo com a Polícia Civil, um laudo pericial do corpo e cena do crime devem indicar melhor as circunstâncias do crime.

O suspeito já possui passagens pela prática dos crimes de furto, roubo e homicídio. Ele teria, inclusive, saído recentemente da prisão.