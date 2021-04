Motorista de ônibus é preso por transportar drogas na BR-153, em Jaraguá

Um motorista de ônibus que faz transporte interestadual de passageiros foi preso, na noite desta quarta-feira (21/4), por transportar drogas na BR-153, em Jaraguá, na região central de Goiás. O homem teria pegado a droga de um desconhecido.

A interceptação foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), através do Grupo de Operações com Cães, por volta da meia noite. O motorista teria sido contratado para levar uma mochila com maconha e cocaína de Goiânia para o Tocantins.

O flagrante do motorista de ônibus preso por transportar drogas na BR-153, em Jaraguá

De acordo com a PRF, durante a vistoria nas bagagens que estavam no compartimento inferior do veículo, um dos cães sinalizou que poderia ter algo ilícito em uma das mochilas. Ao checar, os policiais localizaram 250 gramas de pasta base de cocaína e 3,2 quilos de maconha, além de uma balança de precisão.

Ao questionarem os motoristas sobre a propriedade da bagagem, que estava sem identificação, um deles afirmou que recebeu R$ 50 de uma mulher na rodoviária de Goiânia para levar a mochila até Gurupi, no Tocantins. Ele disse que acreditava tratar-se uma encomenda legal, não imaginando que eram drogas.

O motorista, de 48 anos, foi preso por suspeita de tráfico de drogas, podendo pegar de 5 a 15 anos de reclusão. Ele foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil de Jaraguá.

Veja o momento do flagrante:

Operações nas rodovias federais goianas

Um balanço divulgado pela PRF nesta quinta-feira (22/4), mostra que nas últimas 24 horas a corporação atendeu três acidentes que deixaram três pessoas feridas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

No total, foram feitas 133 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, 15 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 75 condutores realizando ultrapassagens em locais proibidos e dois motoristas foram reprovados no teste de alcoolemia.

Os PRFs fiscalizaram 1.157 veículos e 948 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas.