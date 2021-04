Novo decreto: Confira o que foi determinado pela Prefeitura de Goiânia

Foi publicado na noite desta quinta-feira (22/4) o novo decreto da Prefeitura de Goiânia com novas determinações para o funcionamento do comércio durante os finais de semana. A decisão de abertura foi tomada em reunião com representantes do setor econômico da capital, no Paço Municipal.

De acordo com o novo documento de combate à Covid-19, que passa a valer a partir desta quinta-feira (22/4), atividades consideradas não essenciais podem funcionar durante o fim de semana. Desta forma, a Feira Hippie, Região da 44, shoppings, bares e restaurantes já estão liberados para funcionar a partir do próximo sábado e domingo.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), a decisão foi tomada por meio do diálogo com os trabalhadores. Apesar da autorização para funcionamento, os estabelecimentos devem seguir uma série de regras para evitar a disseminação da Covid-19.

Confira o que foi determinado pela Prefeitura de Goiânia no novo decreto

Horários de funcionamento:

Comércio : 9h às 17h

: 9h às 17h Serviços : 12h às 20h

: 12h às 20h Bares e restaurantes : 11h às 23h

: 11h às 23h Shoppings e galerias : 10h às 22h

: 10h às 22h Salões e barbearias : 12h às 21h

: 12h às 21h Academias : 6h às 22h

: 6h às 22h Distribuidoras de bebidas: 6h às 22h

Regras de funcionamento:

Bares e restaurantes : 50% da capacidade de pessoas sentadas e autorizada a apresentação, exclusivamente, de música ao vivo do tipo “voz e violão” limitada a dois integrantes;

: 50% da capacidade de pessoas sentadas e autorizada a apresentação, exclusivamente, de música ao vivo do tipo “voz e violão” limitada a dois integrantes; Panificadoras, padarias e confeitarias : permitida a modalidade self service com a lotação máxima de 50% da capacidade de pessoas sentadas;

: permitida a modalidade self service com a lotação máxima de 50% da capacidade de pessoas sentadas; Academias : 30% da capacidade de acomodação, mediante agendamento prévio;

: 30% da capacidade de acomodação, mediante agendamento prévio; Escolas : permitida abertura do ensino privado (infantil, fundamental e médio). Distanciamento entre os alunos, professores e funcionários de 1,5 metro;

: permitida abertura do ensino privado (infantil, fundamental e médio). Distanciamento entre os alunos, professores e funcionários de 1,5 metro; Construção civil : funcionamento exclusivamente de segunda a sexta, desde que seja fornecido transporte próprio aos empregados;

: funcionamento exclusivamente de segunda a sexta, desde que seja fornecido transporte próprio aos empregados; Serviços de saúde : ambulatorial com 50% da capacidade e agendamento prévio;

: ambulatorial com 50% da capacidade e agendamento prévio; Cursos livres : funcionamento com 30% da capacidade;

: funcionamento com 30% da capacidade; Esportes : limitados a quatro integrantes;

: limitados a quatro integrantes; Supermercados: vedado o consumo de gêneros alimentícios e bebidas no local, bem como o acesso simultâneo de mais de uma pessoa da mesma família, exceto nos casos em que necessário acompanhamento especial;

vedado o consumo de gêneros alimentícios e bebidas no local, bem como o acesso simultâneo de mais de uma pessoa da mesma família, exceto nos casos em que necessário acompanhamento especial; Feiras livres e especiais: proibido o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores. As feiras também devem manter o funcionamento máximo de 50% do total de bancas ou barracas.

Confira o decreto na íntegra aqui.