Novo decreto em Goiânia libera comércio nos finais de semana

Goiânia terá um novo decreto ainda nesta quinta-feira (22/4). As mudanças, porém, já foram definidas em reunião nesta tarde, e a principal delas é o retorno do funcionamento de atividades não essenciais, como comércio de rua, aos finais de semana. Além disso, funcionam bares, restaurantes, shoppings, feiras e a Região da 44. O antigo decreto, publicado no dia 14 de abril, tinha validade até a próxima terça-feira (27/4).

O novo decreto de Goiânia foi assinado pelo prefeito Rogério Cruz e manteve os horários de funcionamento do comércio, da forma como está no atualmente, das 9h às 17h. O mesmo horário vale para os finais de semana. Estabelecimento de serviços podem funcionar das 12h às 20h.

O documento permite a execução música ao vivo limitada a dois músicos em bares e restaurantes da capital. Estes locais continuam funcionando das 11h às 23h e com 50% da capacidade de pessoas sentadas.

Neste primeiro fim de semana a Feira Hippie foi liberada para funcionar das 6h de sexta-feira (23/4) às 12h de domingo (25/4).

Funcionam em horários normais, todos os dias da semana, supermercados e congêneres, não se incluindo lojas de conveniência. Porém, continua vedado o consumo de gêneros alimentícios e bebidas no local, bem como o acesso simultâneo de mais de uma pessoa da mesma família,exceto nos casos em que necessário acompanhamento especial. Além disso, podem funcionar as distribuidoras que comercializem exclusivamente água.

Segundo o prefeito de Goiânia, é notório que muitos negócios têm mais movimento aos fins de semana. “Entendendo que os empresários estão inteiramente comprometidos com o combate ao coronavírus e que vivemos um momento de estabilidade, decidimos dar esta contribuição à economia da nossa cidade”, destacou o prefeito.

Novo decreto em Goiânia foi baseado em estudos técnicos, segundo prefeitura

De acordo com o secretário de Governo, Arthur Bernardes, “a notícia é boa, mas vem acompanhada de muita responsabilidade e observância plena dos protocolos sanitários”. Assim, segundo ele, o novo decreto em Goiânia foi baseado em estudos técnicos, o que possibilita a flexibilização.

“A análise constante dos dados epidemiológicos nos possibilitaram flexibilizar este decreto que contempla muitas das reivindicações dos senhores (comerciantes e empresários). Os índices começam a nos mostrar que a gente tem uma relativa segurança para fazer essa reabertura”, enfatizou o secretário, ao cobrar dos empresários atenção para que ajudem o poder público na fiscalização de irregularidades.

Goiânia tem, segundo dados da SMS de 22 de abril, uma taxa de ocupação em UTIs de 75,1%. Além disso, de 67,5% em enfermarias.

O resultado da última testagem ampliada em Goiânia mostrou também uma queda na taxa de positividade de casos de coronavírus. O levantamento indicou um percentual de 3,9% de contaminados. Em fevereiro deste ano, em testagem realizada na região central, este índice chegou a 17%.