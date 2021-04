Onde ficam ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas em Goiânia

Bora andar de bicicleta em Goiânia? Utilizar a bicicleta como meio de deslocamento na cidade ganhou um ponto a favor por causa da pandemia. Afinal, é uma opção mais segura do que utilizar transporte público, uma vez que você evita aglomerações. Porém, nem todo mundo conhece as vias, faixas e rotas para ciclistas que existem na capital. Menos ainda, as funções de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas.

Por isso, vamos indicar esses locais para andar de bicicleta com mais segurança em Goiânia. Segundo dados da Secretaria de Mobilidade, a capital conta com pouco mais de 90 km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, que passam por diversas regiões. Quer outra motivação? Vivemos em uma cidade plana.

Dados da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike), apontam aumento de 50% nas vendas de bicicletas no Brasil em 2020, na comparação com os 12 meses de 2019. Assim, se você comprou uma bicicleta no ano passado ou está querendo aproveitar mais sua magrela, que fica aí parada na garagem – seja para se locomover no dia a dia ou por lazer -, as informações a seguir são de grande utilidade para você. Aliás, não é problema se você não tem sua própria bike. Em Goiânia, há bicicletas compartilhadas.

Aliás, quem sabe alguns dos trechos específicos para ciclistas já façam parte do seu caminho!

Cliclovias, ciclofaixas e ciclorotas na capital

Onde ficam as ciclovias em Goiânia

As ciclovias são vias com separação física específicas para os ciclistas. Assim, você pode encontrá-las nas avenidas Universitária, da Praça da Bíblia até a Praça Cívica (3 km); Av. T-63 (5 km); Av. Circular (1,4 km); Av. Assis Chateaubriand (2,6 km); Av. Couto Magalhães (450 m) e Av. dos Alpes (1,5 km).

Além disso, também há ciclovias em Goiânia que ficam em parques, como no Flamboyant (1,9 km); Leolídio di Ramos Caiado (1,8 km) e Parque Macambira Anicuns (16,6 km).

Encontre as ciclofaixas

As ciclofaixas são faixas pintadas em ruas e avenidas que devem ser utilizadas pelos ciclistas. Assim, o tráfego de outros veículos na via demarcada é permitido. Porém, aos domingos, das 7h às 18h, as ciclofaixas são exclusivas para os ciclistas.

Você irá se deparar com elas nos parques: Lago das Rosas (3 km); Areião (2,5 km); Vaca Brava (1,2 km) e no Jardim Botânico (3,2 km). Ademais, há trechos que conectam o Parque Vaca Brava até o Areião (2,5 km) e o Lago das Rosas até o Vaca Brava (5,5 km). Além disso, há ciclofaixa também no Setor Irisville (1,2 km).

As ciclorrotas em Goiânia

Ciclorrotas consistem em trechos sinalizados (ou não) recomendados para os ciclistas. Assim, as bicicletas e os outros veículos trafegam juntos, mas o ciclista consegue identificar a rota mais segura para seguir. Dessa forma, há ciclorrotas da Av. Cora Coralina até Av. T-63 (4 km); da Rua 90 até Praça Cívica (3,6 km); da Av. Contorno/Perimetral Norte até o Bairro São Carlos, na Av. dos Ipês (19,62 km). Além disso, há trechos no Centro (3,1 km); no Jardim Botânico, pela Av. Circular (1,75 km); na Rua T-36 até Rua 15 e Rua 11 (2,5 km); na Rua 9 até Rua T-37 (2,5Km), no Setor Oeste; e da Av. T-63 até Av. Alpes (3,65Km).