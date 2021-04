Vacinação em Goiânia: 2ª dose é aplicada em idosos acima de 67 anos

A Prefeitura de Goiânia continua com a vacinação contra a Covid-19 nesta quinta (22/4) e sexta-feira (23/4). Assim, está aplicando a segunda dose da Coronavac em idosos a partir de 67 anos, sem agendamento, em nove postos. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Além disso, a primeira dose também é aplicada em profissionais da saúde a partir de 45 anos e reforço da Astrazeneca. Este público também é distribuído entre os nove postos. Para os trabalhadores da saúde, é obrigatório o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas, tanto para receber a primeira quanto a segunda dose.

Um detalhe importante é que a vacinação para idosos em Goiânia será apenas nesta quinta-feira nas sete escolas municipais, todas para pedestres, além dos drive-thrus da PUC Goiás – Área I e do Shopping Passeio das Águas. Assim, é necessário apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de endereço e da primeira dose.

Vacinação para profissionais de saúde em Goiânia

Os Profissionais de saúde agendados pelo aplicativo Prefeitura 24 horas serão divididos entre nove postos, conforme a etapa do imunizante a ser recebida. Dessa forma, o grupo será atendido na quinta e na sexta-feira. A documentação exigida compreende documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovante de vínculo empregatício (primeira dose) e da primeira dose (para reforço). O atendimento em todos os pontos será das 8h às 17h.

“A distribuição dos postos de vacinação pela capital visa ampliar o atendimento vacinal para todas as regiões, possibilitando que o paciente busque aquele que for mais próximo de sua residência”, explica Rogério Cruz, prefeito da capital. Ele ainda reforça a importância de que tanto idosos quanto profissionais de saúde tomem a segunda dose. “A eficácia da vacina é potencializada com o reforço, por isso, é tão importante que a população atenda ao chamado para imunização. Afinal, a vacina é nossa maior arma contra a doença”, frisa.

Confira o endereço de todos os postos de vacinação em Goiânia para idosos e profissionais de saúde.