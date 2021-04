Acidente com avião monomotor deixa duas pessoas feridas, em Anápolis

Um acidente com um avião monomotor, na manhã desta sexta-feira (23/4), deixou duas pessoas feridas, em Anápolis, na região Central de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), o acidente aconteceu durante o pouso da aeronave no aeroporto da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada às 10h40, para resgatar vítimas de um acidente com uma aeronave de pequeno porte. Antes da chegada da equipe, um sargento do Corpo de Bombeiros estava no local e prestou os primeiros socorros às vítimas.

Segundo o CBMGO, houve derramamento de combustível, mas não houve incêndio. A equipe do Corpo de Bombeiros isolou o trecho. Conforme a corporação, uma das vítimas já havia sido socorrida e não estava no local. Já a outra, estava consciente e queixava-se de dor abdominal. Ela foi encaminhada ao hospital para atendimento médico. O Dia Online não conseguiu atualização sobre o estado de saúde das vítimas, pois não tiveram os nomes divulgados.

Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foi acionada e o local ficou sob responsabilidade dos proprietários da aeronave utilizada para instrução.

Além do acidente com avião monomotor, em Anápolis, piloto morreu após queda de avião às margens da GO-070, em Itaberaí

No dia 27 de março deste ano, um avião agrícola de pequeno porte caiu em uma propriedade rural às margens da GO-070, em Itaberaí, a 99 quilômetros de Goiânia. Infelizmente, o piloto morreu carbonizado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e, segundo informações, após a queda do monomotor, houve um incêndio e o piloto, único ocupante da aeronave, morreu ainda no local.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). O nome e idade da vítima não foram divulgados.