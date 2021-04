Anápolis inicia vacinação de idosos a partir de 60 anos neste sábado (24)

Em Anápolis, com a chegada de 5.140 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta-feira (23/4), a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) inicia a vacinação de idosos a partir de 60 anos, neste sábado (24/4), das 8h às 16h.

De acordo com a Prefeitura de Anápolis, o diferencial desta nova etapa da campanha de imunização contra a Covid-19 é a criação de pontos exclusivos para pedestres, que funcionarão no ginásio da UniEvangélica, no Banco de Leite e na unidade de saúde Santa Maria de Nazareth.

A vacinação em esquema drive-thru continua nos seguintes pontos: CMTT, Ginásio Internacional Newton de Faria e unidades de saúde do JK e Anexo Itamaraty. É importante observar que a vacina para pedestres não será aplicada em pontos de drive-thru, assim como pessoas em veículos não receberão a dose em unidades voltadas para imunizar pedestres.

Além da vacinação de idosos a partir de 60 anos, Anápolis segue vacinação de profissionais da saúde e da segurança pública

Segundo a Prefeitura, a medida tem como objetivo garantir a organização das filas. Outra recomendação importante é quanto ao horário de chegada.

“Como o processo de vacinação se encerra às 16 horas, nossa equipe sempre monitora o tamanho da fila no início da tarde para garantir que o volume de pessoas aguardando corresponda ao tempo restante”, explica a diretora de Vigilância em Saúde, Mirlene Garcia. Ela ainda orienta que as pessoas não deixem para se dirigir à fila de vacinação de última hora.

Além da imunização por faixa etária a partir de 60 anos, a vacinação continua para os profissionais de saúde e de segurança pública.

Segundo dados da Semusa, em Anápolis, referente à 1ª dose da vacina contra a Covid-19, já foram aplicadas 55.376 doses. Já em relação a 2ª dose, 25.149 pessoas já foram vacinadas. O total de vacinados em Anápolis é de 80.525. O Estado de Goiás já recebeu 1.665.280 doses de imunizantes, sendo 1.208.080 da CoronaVac e 457.200 da AstraZeneca. Destas, 91.060 foram entregues a Anápolis.