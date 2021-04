Covid-19: Goiânia e Aparecida seguem plano de vacinação neste sábado (24)

Após a chegada de uma nova remessa de doses de vacinas contra a Covid-19 em Goiás, a Prefeitura de Goiânia segue com o plano de imunização na capital e a Prefeitura de Aparecida retoma a vacinação em idosos acima de 61 anos.

Em Aparecida, a retomada da aplicação da primeira dose, suspensa na última terça-feira (20/4), foi possível com a chegada de 6 mil doses de vacinas Astrazeneca-Fiocruz, enviadas pelo Ministério da Saúde. Na cidade, a imunização de idosos acima de 61 anos estará disponível neste sábado (24/4) das 8h às 17h, nos drives-thru da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela e do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança.

De acordo com a Prefeitura de Aparecida, para receber o imunizante nesses postos não é necessário agendar. Basta ir ao local com documento de identidade, comprovante de endereço e CPF ou cartão SUS. O drive do Aparecida Shopping também estará aberto neste sábado para aplicação da segunda dose.

Para idosos a pé, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza agendamento da primeira dose nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim. Para agendar o acesso é pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O link para acesso à ferramenta está disponível no site da Prefeitura.

No dia e horário marcado para a vacinação, o idoso precisa levar documento de identidade, CPF ou cartão SUS e o cartão de vacinação. As vagas para aplicação das doses no aplicativo serão disponibilizadas no início da noite desta sexta-feira (23/4).

Vacinação contra a Covid-19 em Goiânia

Já em Goiânia, após receber a nova remessa com 42.750 doses de vacinas contra a Covid-19, idosos e trabalhadores da saúde devem receber primeira e segunda dose do imunizante, conforme faixa etária e ordem alfabética, neste sábado (24/4).

O atendimento é das 8h às 17h, mas segundo a Prefeitura, é preciso atentar-se às alterações nos postos de vacinação, feitas para otimizar o processo. A estratégia de vacinação desta etapa contempla a continuidade da primeira dose em idosos a partir de 62 anos que ainda não foram imunizados. Além do reforço em pessoas com idade igual ou superior a 66 anos, com iniciais de A a I, que estejam aprazadas para os dias 26 e 27 de abril.

O atendimento ao grupo será distribuído entre dois postos de drive thru (Estádio Serra Dourada e Shopping Passeio das Águas) e sete para pedestres. Neste sábado (24/4), trabalhadores da saúde com idade a partir de 40 anos recebem a primeira dose em sete postos, todos para pedestres. São seis unidades de saúde e o Shopping Cerrado.

O shopping também sedia o atendimento para o reforço da vacina em profissionais da saúde. Todos precisam de agendamento através do aplicativo “Prefeitura 24 horas”, além de portar documentos pessoais, comprovante de endereço e vínculo empregatício. O reforço também demanda que o trabalhador esteja munido do comprovante da primeira dose.

Confira os postos de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia:

Postos de atendimento por drive-thru para idosos, sem agendamento:

• Shopping Passeio das Águas, Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral.

• Estádio Serra Dourada, Jardim Goiás

Postos de atendimento pedestre para idosos, sem agendamento:

• Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera

• Escola Municipal Lions Clube Bandeirante, Bairro Goiá

• Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

• Escola Municipal Santa Helena, Vila Paraíso

• Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I

• Escola Rotary Goiania Oeste, Jardim América

• Área I – PUC GOIÁS, Setor Leste Universitário

Postos de atendimento pedestre primeira dose para trabalhadores da saúde a partir de 40 anos, por agendamento:

• Centro de Saúde da Família (CSF) Santa Rita

• Centro de Saúde da Família (CSF) Novo Planalto

• Centro de Saúde da Família (CSF) Recanto das Minas Gerais

• Centro de Saúde da Família (CSF) Ville D’France

• Centro de Saúde da Família (CSF) São Francisco

• Centro de Saúde da Família (CSF) Guanabara I

• Shopping Cerrado, Setor Aeroviário

Postos de atendimento pedestre segunda dose para trabalhadores da saúde, por agendamento:

• Shopping Cerrado, Setor Aeroviário