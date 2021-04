Covid-19: pessoas com comorbidades devem ser vacinadas no início de maio, em Goiás

O Governo de Goiás deve começar a vacinação contra Covid-19 de pessoas com comorbidades no início de maio, quando todos os idosos com mais de 60 anos já estiverem imunizados. O Estado de Goiás já recebeu 1.665.280 doses de imunizantes, sendo 1.208.080 da CoronaVac e 457.200 da AstraZeneca.

Em entrevista nesta sexta-feira (23/4), ao programa O Mundo em Sua Casa, das rádios Brasil Central AM e RBC FM, a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Flúvia Amorim, explicou como será o processo e deu exemplos de doenças que são consideradas comorbidades.

“Pessoas diagnosticadas com doenças como diabetes, cardiopatias graves, doença pulmonar grave, câncer, aquelas que fazem uso de imunossupressores por alguma enfermidade, autistas, portadores de síndrome de down e pessoas transportáveis de aparelhos sólidos fazem parte desse grupo”, detalhou Flúvia Amorim.

Atualmente, 616 mil pessoas foram identificadas como portadoras de comorbidades, em Goiás. Quando começar a vacinação deste grupo prioritário, serão necessários documentos comprobatórios, como prescrição médica ou relatório médico, que precisarão ser apresentados nos postos de vacinação.

Operacionalização da vacinação de pessoas com comorbidades, em Goiás

Como as vacinas são limitadas e chegam de forma gradual, a superintendente da SES explica que o plano de vacinação de pessoas com comorbidades também seguirá por faixa etária, começando por 55 a 59 anos e assim por diante, baixando a idade à medida que as vacinas forem chegando. Flúvia ainda explica que os municípios que comprovarem o término da vacinação de idosos, já poderão começar a atender o grupo de pessoas com comorbidades.

Em relação as pessoas que tentam furar a fila de vacinação, a superintendente afirmou que o sistema de saúde está preparado para evitar fraudes, além de contar com a parceria do Ministério Público para identificar e combater quaisquer irregularidades.

Até o momento, Goiás já aplicou 797.339 doses das vacinas contra a Covid-19 referentes à primeira dose. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 303.277 pessoas. Os dados são de levantamento oficial realizado pela SES-GO.