Feira Hippie e Região da 44 voltam a funcionar no final de semana

A Prefeitura de Goiânia autorizou a abertura de atividades econômicas consideradas não essenciais durante o final de semana. Desta forma, a Feira Hippie e Região da 44 podem funcionar, mas com horário definido, de sexta-feira até às 12h de domingo.

A nova determinação está descrita no decreto municipal publicado na noite desta quinta-feira (22/4). A decisão de abertura foi tomada em reunião com representantes do setor econômico da capital, no Paço Municipal.

“Tivemos uma reunião com o setor produtivo e o prefeito Rogério Cruz com toda sua sensibilidade nessa questão da retomada da economia autorizou o funcionamento da Feira Hippie, excepcionalmente nesta sexta-feira. Essa é uma boa notícia para os feirantes”, declara o titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec).

Feira Hippie e Região da 44 devem seguir protocolos sanitários para prevenção da Covid-19

De acordo com o decreto, feiras livres e especiais podem funcionar com 50% do total de bancas ou barracas. Além disso, fica proibido o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores.

Os feirantes ainda devem garantir o distanciamento entre as barracas e largura nos corredores. Os funcionários e usuários também devem manter distanciamento mínimo de 1,5m. Além disso, os comerciantes devem disponibilizar álcool em gel 70% para higienização das mãos, em cada barraca.

As demais feiras livres e especiais da capital voltam aos horários e dias de funcionamento normais.

Decisão de reabertura

De acordo com o secretário de Governo, Arthur Bernardes, a decisão foi baseada em estudos técnicos, o que possibilita a flexibilização. “A análise constante dos dados epidemiológicos nos possibilitaram flexibilizar este decreto que contempla muitas das reivindicações dos senhores. Os índices começam a nos mostrar que a gente tem uma relativa segurança para fazer essa reabertura, mas não de forma plena”, enfatizou o secretário ao cobrar dos empresários atenção para que ajudem o poder público na fiscalização de irregularidades.

Horários de funcionamento: